Manchester United renouvellera sa rivalité avec Liverpool le même jour que le PSG se rendra chez ses ennemis jurés, Marseille après la « boucherie de 1992 », et El Clasico entre Barcelone et le Real Madrid

Manchester United est sur le point de renouveler sa rivalité avec son grand rival Liverpool ce week-end et ce match compte plus que la plupart.

Le patron des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, a besoin d’un résultat après une série de trois matchs de Premier League sans victoire, dont deux défaites.

Marcus Rashford a marqué contre Liverpool lors de son dernier but pour United avant sa blessure

La défaite 4-2 de samedi dernier contre Leicester City a vu United glisser à la sixième place du classement – ​​déjà cinq points derrière le Liverpool invaincu de Jurgen Klopp.

L’épreuve de force de ce dimanche survient lors d’une incroyable journée de football avec le 247e El Clasico qui se déroulera plus tôt dans l’après-midi.

Le Paris Saint-Germain est également confronté à des ennemis jurés Marseille tandis que l’Inter Milan accueillera plus tard la Juventus mais quelles sont les origines de ces rivalités ?

talkSPORT.com jette un œil…

Manchester United contre Liverpool

Les frictions des Diables rouges avec leurs voisins du Merseyside ont bien fait d’éviter d’entraîner Man City et Everton dans la discorde.

La tension entre les villes de Manchester et Liverpool remonte à la révolution industrielle du XIXe siècle.

Manchester était connue pour son abondance d’usines textiles tandis que Liverpool bénéficiait d’être une ville portuaire et les deux prospéraient.

Pourtant, le Manchester Ship Canal a été achevé au début du siècle et les navires n’ont plus eu à accoster à Liverpool, ce qui a coûté aux entreprises et aux emplois de la ville.

La rivalité s’est ensuite déplacée sur le terrain, l’histoire de succès des deux équipes opposant souvent les deux clubs l’un à l’autre dans leur quête de trophées.

United et Liverpool restent les deux plus grands clubs d’Angleterre en termes d’argenterie, ayant remporté un total de 131 trophées majeurs depuis leur formation.

getty

Mohamed Salah a passé de manière mémorable devant David De Gea à Anfield en 2020 Marseille vs Paris Saint-Germain

Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar pourraient présenter le PSG comme l’un des plus grands clubs du monde, mais ils étaient autrefois considérés comme des parvenus.

Fondés relativement tard en 1970, les Parisiens ont usurpé Bordeaux en tant que principal rival national de Marseille à la fin des années 1980 et au début des années 1990.

Les deux équipes se sont affrontées dans la course au titre 1988/89, avec le vainqueur à la 90e minute de Franck Sauzee sur le PSG au Vélodrome en mai 1989, scellant ainsi le premier titre de l’OM en 17 ans.

Dans les années qui suivent, les Classiques se caractérisent par leur agressivité, culminant trois ans plus tard.

Un match, surnommé « La boucherie de 1992 », était destiné à la guerre après que l’entraîneur du PSG, Artur Jorge, a déclaré que ses joueurs « écraseraient » leurs visiteurs.

Le président marseillais Bernard Tapie a accroché les commentaires dans les vestiaires et le résultat a vu plus de 50 fautes commises pendant le match avant qu’Alen Boksic ne scelle le vainqueur pour l’équipe à l’extérieur.

La saison dernière seulement, Neymar a été l’un des CINQ joueurs expulsés lors d’une bagarre d’après-match au cours de laquelle il a frappé le joueur marseillais Alvaro Gonzalez.

Icône Sport – .

Neymar a déjà reçu un carton rouge à la suite d’une bagarre tardive lors de la défaite du PSG contre Marseille l’année dernière Barcelone vs Real Madrid

La plus grande confrontation du football européen est synonyme de division qu’elle provoque en Espagne avec les meilleurs joueurs du monde s’alignant les uns contre les autres.

Pourtant, les deux clubs ne se sont pas affrontés aussi incessamment qu’ils le sont aujourd’hui jusqu’à la guerre civile espagnole.

Madrid est devenue connue comme un symbole du gouvernement militaria dans la capitale tandis que Barcelone était considérée comme la résistance en Catalogne.

Sur le terrain, les deux géants de la Liga se sont affrontés 246 fois en compétition, Los Blancos remportant 98 victoires contre 96 pour le Barça.

.

Les coéquipiers du PSG Messi et Ramos se sont souvent affrontés lorsqu’ils jouaient pour Barcelone et le Real Madrid Inter Milan contre la Juventus

Dimanche, deux des clubs les plus titrés d’Italie se rencontrent également dans le Derby d’Italia, comme on l’appelle en Serie A.

Un facteur majeur contribuant à la haine entre l’Inter et la Juve remonte à la saison 1960/61 au cours de laquelle les deux se sont affrontés pour le titre.

Un match d’avril a vu les Nerazzurri gagner 2-0 seulement pour que la décision soit annulée en raison d’une invasion de terrain et les deux ont reçu l’ordre de rejouer.

En signe de protestation, l’Inter a aligné son équipe de jeunes et a perdu 9-1 avec la légende de la Juventus Omar Sivori marquant un record national de 6 buts en un match.

Les rencontres entre les deux parties au cours des années qui ont suivi n’ont fait qu’ajouter aux frictions, la révélation des scandales de Calciopoli mettant à juste titre en colère Milan.