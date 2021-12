Manchester United revendique le Père Noël et Arsenal inspirés par une «banane meurtrie» tandis que Chelsea pense que c’est Halloween

Ce vendredi marque le Christmas Jumper Day annuel de Grande-Bretagne afin de collecter des fonds pour Save The Children.

Et heureusement pour les fans de football, vous pouvez mettre la main sur le pull de Noël de votre club.

Le Père Noël va s’occuper en décembre de la livraison de tous vos pulls

Des saints comme le Père Noël aux jolis pingouins, il y a de quoi régaler vos yeux.

Et ici, nous avons la vérité sur le meilleur du groupe – ou le plus intéressant pour le moins.

Alors ne soyez pas un Grinch grincheux et impliquez-vous, car le jour du Jumper de Noël est une blague sur la neige.

LES CLASSEMENTS

10. Watford – Note : 3/10

Ce pull ressemble à un elfe en colère, criant pour faire passer son message.

Malheureusement, celui-ci a l’air de trop résister à Noël pour qu’il ait un score élevé.

9. Chelsea – Note : 4/10

Cela ressemble plus à un pull d’Halloween qu’à quelque chose pour Noël, le jeu de couleurs noir, gris et bleu donne de sérieuses vibrations Scrooge.

Allez les gars, où est votre esprit festif ?

8. Arsenal – Note : 5/10

Une touche festive sur le tristement célèbre kit de banane meurtrie des années 90, ce pull est collant à son meilleur et est une horreur pour les yeux.

Assurez-vous d’avoir vos lunettes de soleil à portée de main.

=8. Manchester City – Note : 5/10

Les fans de Man City veulent-ils montrer plus clairement qui est leur équipe ?

Ils sont peut-être en tête de la ligue, mais ils ne seront certainement pas en tête de ce tableau avec ce look audacieux.

6. Norwich City – Note : 6/10

Bien qu’elle soit au bas du tableau, l’offre festive de Norwich peut apporter un peu de joie de vivre à leurs fans – après tout, ils ont besoin de quelque chose d’édifiant au cours de cette saison.

Quelques marques ont cependant baissé car on dirait que deux surligneurs ont fait la fête.

=6. Manchester United – Note : 6/10

Man United revendique à nouveau une participation sur le Père Noël.

Le Père Noël est rouge, ils ont donc raison, mais il n’a peut-être pas envie d’être fan d’eux cette saison.

4. Leeds United – Note : 7/10

Ce petit pingouin serait probablement capable de mieux jouer que l’équipe de Leeds cette saison – mais c’est un design très mignon, donc ils vont » marcher » vers le haut de ce tableau.

3. Liverpool – Note : 8/10

Ce pull n’a rien d’inoffensif.

Les couleurs classiques de Noël et de Liverpool ainsi que leur slogan « You’ll Never Walk Alone » signifient que ce pull est comme l’ange au sommet du sapin.

=3. Southampton – Note : 8/10

Southampton a de bonnes raisons de revendiquer ‘Saint-A-Claus’ comme le leur.

Ils seront sûrement sur la belle liste du Père Noël dans l’espoir de se frayer un chemin en 2022.

1. West Ham United – Note : 10/10

Les Hammers ont créé un jeu de mots intelligent ici avec leur chanson « Forever Blowing Bubbles » qui prend une tournure de Noël, avec un arbre festif et bien sûr des boules de marteau ce qu’il ne faut pas aimer.

