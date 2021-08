Manchester United rivalisera avec Liverpool et le Real Madrid pour la signature de Kylian Mbappe l’été prochain alors qu’Ole Gunnar Solskjaer fait de la superstar du PSG la cible principale de l’attaquant

in

Kylian Mbappe serait devenu le principal objectif de transfert de Manchester United l’été prochain alors qu’Ole Gunnar Solskjaer prévoit d’ajouter un attaquant de haut niveau à son équipe.

La sensation du Paris Saint-Germain entame les 12 derniers mois de son contrat au sein du club de Ligue 1 et est donc autorisée à signer un accord de pré-contrat à partir de janvier.

.

Mbappe est disponible gratuitement l’été prochain et une multitude de clubs courront après sa signature

Le Real Madrid et Liverpool ont été fortement liés à l’attaquant prolifique au cours des dernières fenêtres, mais ESPN affirme que United est entré dans la mêlée avec Solskjaer désireux de le faire équipe avec ses coéquipiers français Paul Pogba et Raphael Varane, une nouvelle signature à Old Trafford.

Mbappe s’est fait un nom comme l’un des meilleurs joueurs du monde depuis son apparition avec Monaco lors de la saison 2016/17.

Il a rejoint le Paris Saint-Germain en prêt la campagne suivante avant que les géants français ne rendent le changement permanent pour 166 millions de livres sterling.

Le joueur de 22 ans a été électrique au Parc des Princes, inscrivant 133 buts en 173 apparitions en cinq saisons dans la capitale française.

.

Kylian Mbappe pourrait quitter le PSG pour rien l’été prochain si le PSG ne le fait pas signer un nouvel accord

.

Haaland sera un homme très demandé l’été prochain

Cependant, si United ne peut pas débarquer Mbappe, l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland a également été évoqué comme cible potentielle.

Haaland, qui était une cible pour Chelsea cet été avant de signer Romelu Lukaku pour 97,5 millions de livres sterling, aurait une clause de libération de seulement 67 millions de livres sterling l’été prochain.

De nombreux clubs européens de haut niveau sont intéressés par la signature de l’as norvégien, notamment Man City et le Real Madrid.

Le joueur de 21 ans a marqué 62 buts en 62 apparitions depuis qu’il a rejoint le club de Bundesliga en 2020.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.