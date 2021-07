Manchester United s’apprête à augmenter le salaire actuel de Leon Goretzka

in

Manchester United est intervenu pour offrir à Leon Goretzka une offre de contrat plus élevée que celle que le Bayern Munich lui propose dans le but de le tenter de déménager en Angleterre, selon Christian Falk.

Manchester United s’apprête à offrir à Leon Goretzka un salaire plus élevé

Le Bayern s’apprête à rouvrir les négociations

Les Red Devils ont manifesté un vif intérêt pour le joueur et sont maintenant prêts à améliorer le salaire qui lui est offert par le club actuel du Bayern Munich pour tenter de conclure un accord pour lui.

Cela ne veut pas dire qu’Ole Gunner Solksjaer est assuré d’avoir son homme. Le club pourra peut-être mettre une offre sur la table, mais la partie allemande reprendra les négociations avec le milieu de terrain et pourrait égaler ou lui donner des conditions améliorées pour essayer de le garder en Bundesliga.

Le joueur de 26 ans a été l’une des vedettes de son équipe nationale à l’Euro 2020 et ses performances ont clairement convaincu Man United d’essayer de faire bouger les choses pour lui pendant la fenêtre de transfert de cet été. Les Red Devils savent qu’ils devront décrocher de grosses signatures pour essayer de rivaliser avec les riches voisins de Manchester City et ont déjà dépensé de l’argent sur Jadon Sancho, avec Raphael Varane et maintenant Goretzka potentiellement prêts à suivre.

Ils pensent que Goretzka pourrait être un ajout astucieux à l’équipe et, en lui offrant un meilleur salaire que le Bayern, ils sont clairement prêts à mettre leur argent là où ils disent pour essayer de le faire atterrir pendant cette fenêtre de transfert.

Trois saisons avec le Bayern

Gortezka a été avec le Bayern au cours des trois dernières saisons et a accumulé succès après succès avec l’équipe allemande. Ils ont dominé le classement de la Bundesliga chaque saison où il a été là-bas et ses contributions ont été énormes, gérant un total de 33 buts en 78 matchs pour le club jusqu’à présent. C’est malgré seulement 58 départs pendant cette période. Cela signifie qu’il a une moyenne de 0,57 buts ou passes décisives pour 90 pour l’équipe.

Il a beaucoup d’expérience dans le football allemand, ayant joué régulièrement au plus haut niveau depuis l’âge de 18 ans. Son premier départ dans la ligue est venu pour l’ancien club de Schalke, une équipe qu’il a menée à la troisième place du classement lors de sa première saison pour eux, puis à la deuxième lors de sa dernière campagne.

Il a donc l’expérience de jouer au football non seulement au plus haut niveau en Allemagne mais aussi en Europe pour ses équipes de club. Après une autre performance impressionnante sur la scène internationale, United ne doute apparemment pas de sa capacité à jouer au plus haut niveau.

Bien qu’il n’ait pas encore relevé de défi en Angleterre, les Red Devils pourraient lui offrir la chance de le faire cet été. Si le Bayern n’est pas disposé à augmenter son offre pour le joueur de 26 ans lors de la réouverture des négociations, alors Solksjaer pourrait en effet débarquer son homme et ajouter à l’éventail passionnant de talents qu’il essaie d’apporter à Old Trafford pendant cette fenêtre de transfert .

