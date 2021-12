Manchester United s’apprête à bloquer le transfert d’Edinson Cavani à Barcelone – rapport

Manchester United n’est pas disposé à laisser Edinson Cavani effectuer un transfert gratuit au FC Barcelone dans la fenêtre de transfert d’hiver selon un nouveau rapport.

L’Uruguayen aurait accepté des conditions personnelles pour un transfert vers les géants catalans, mais il semble que United ne veuille pas le laisser partir gratuitement avec six mois restants sur son contrat.

On dit que Barcelone n’est pour lui que s’il peut l’avoir sans avoir à payer de frais de transfert. Cavani recherche plus de temps de jeu et propose diverses offres de différentes ligues européennes et sud-américaines.

United veut le garder en renfort, en particulier si les cas de COVID continuent de poser problème aux équipes en Europe.

Barcelone voulait le signer pour le reste de la saison et une année supplémentaire. Mais United est plus intéressé par la vente d’Anthony Martial pour une somme importante que par le fait de laisser Cavani partir gratuitement.

L’attaquant reprendra bientôt l’entraînement et devrait plaider auprès de United, lui demandant de le laisser rejoindre son équipe préférée.