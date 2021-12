Manchester United s’apprête à nommer Ewan Sharp comme entraîneur adjoint

Manchester United devrait nommer Ewan Sharp comme entraîneur adjoint, suite au départ de Kieran McKenna.

Manchester United nomme Ewan Sharp comme entraîneur adjoint

Membre du personnel très bien noté avec un lien étroit avec Ralf Rangnick

Ewan Sharp est sur le point de devenir le dernier ajout à l’équipe de Ralf Rangnick dans son nouveau poste de manager par intérim de Manchester United, suivant les traces de Chris Armas et Sacha Lense, comme l’a confirmé Fabrizio Romano.

Sharp a travaillé comme entraîneur adjoint au Lokomotiv Moscou et devrait à nouveau rejoindre Rangnick, cette fois au Théâtre des rêves. Avant Moscou, Sharp a travaillé dans la MLS pour le Toronto FC. Il était entraîneur de Chris Armas, qui a rejoint les Diables rouges fin novembre. Alors qu’il était au Canada, Armas a eu du mal à donner des résultats, ce qui a entraîné le limogeage. Il est rapporté qu’Ewan Sharp a quitté le club peu de temps après lui.

En regardant plus loin dans sa carrière, Sharp a passé 4 saisons avec les Red Bulls de New York entre 2017 et 2021, en tant qu’analyste de performance. Le manager par intérim de Manchester United a travaillé en étroite collaboration avec les clubs de la franchise Red Bull, notamment le RB Leipzig, le RB Salzburg et les New York Red Bulls.

Manchester United connaît actuellement une épidémie de COVID-19 au sein de son équipe et a été contraint de reporter 2 matchs. Ils reviennent ensuite à l’action contre Newcastle United le 27 décembre. Les Red Devils sont actuellement invaincus depuis le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer et espèrent conserver cette forme dans la nouvelle année.

Il a été largement rapporté que Manchester United cherchait à renforcer son équipe d’entraîneurs. Après le limogeage de Solskjaer, Michael Carrick et Kieran McKenna sont tous deux partis, ce qui signifie que des remplacements sont nécessaires.

Rangnick a développé certains des meilleurs entraîneurs du monde, dont Jurgen Klopp et Thomas Tuchel. Sharp se considérera entre de bonnes mains compte tenu du CV impressionnant de l’Allemand.

