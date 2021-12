Manchester United se concentre sur l’été tout en surveillant le prodige Julian Alvarez

Le transfert de Manchester United se concentre actuellement sur de nouvelles recrues cet été, selon Fabrizio Romano. Il y a eu une multitude de rumeurs liant divers joueurs à un déménagement à Old Trafford depuis que les Red Devils ont embauché Ralf Rangnick en tant que manager par intérim qui assumerait plus tard un rôle clé en tant que consultant pendant au moins deux ans. L’un des noms lancés était celui du prodige argentin Julian Alvarez, mais Romano a confirmé que, pour l’instant, aucune conversation n’était ouverte pour signer le joueur de 21 ans en janvier.

Manchester United se concentre sur les objectifs d’été

Rangnick est un Master en Identification de Talents

Ralf Rangnick est connu pour sa capacité à repérer les talents. Parmi les jeunes qu’il a signés avant que leurs capacités ne soient largement connues, figurent Joshua Kimmich, Naby Keita, Sadio Mane et l’homme le plus demandé du football mondial en ce moment, Erling Haaland. Fait intéressant, l’entraîneur allemand est le deuxième manager consécutif de Manchester United à avoir un lien avec Haaland plus tôt dans sa carrière, Ole Gunnar Solskjaer ayant joué un rôle important dans son développement à Molde.

Les fans des Diables rouges espèrent qu’il continuera à identifier des joueurs au potentiel de classe mondiale, l’une des valeurs clés d’Old Trafford étant de développer les jeunes talents.

Le patron de 63 ans a déjà démontré sa foi en la jeunesse au Théâtre des Rêves après seulement trois matchs aux commandes. Dans son premier, Rangnick a fait venir Anthony Elanga, qui n’a que 19 ans, alors que son équipe avait encore besoin d’un but pour aller de l’avant. L’attaquant suédois a ensuite débuté aux côtés de son compatriote Amad Diallo, récemment revenu d’une blessure de longue durée, lors du deuxième match de Rangnick à la barre : un match de Ligue des champions contre les Young Boys.

Malgré cet accent évident sur les jeunes, United ne se lance dans aucune entreprise sous la direction de son nouveau patron. Julian Alvarez a en effet été repéré par le Manchester Club, mais pour l’instant, il ne s’agit que d’une surveillance, ce qui est courant pour les plus grands clubs à faire avec les meilleurs et les plus brillants talents.

