Manchester United se joint à la course pour signer la sensation adolescente Ricardo Pepi du FC Dallas – News 24

Manchester United a rejoint la course pour la sensation de 18 ans Ricardo Pepi alors que l’intérêt pour le jeune augmente.

Pepi a connu une campagne d’évasion en MLS avec le FC Dallas, marquant 13 buts et récoltant deux passes décisives en 28 matchs de championnat jusqu’à présent.

Il a également pris un départ rapide dans sa carrière dans l’équipe nationale des États-Unis, avec trois buts et deux passes décisives en quatre matchs, les aidant à se qualifier pour la Coupe du monde l’année prochaine.

L’attaquant a déjà beaucoup attiré l’attention de certains des plus grands clubs européens, United étant rejoint par Liverpool, le Bayern Munich, l’Inter Milan et l’Ajax dans leur admiration pour lui.

Parlant de son jeune prodige, l’ancien entraîneur du FC Dallas, Luchi Gonzalez, a déclaré ce qui suit :

«Nous avons vu ce gamin sur ce terrain inégal et accidenté, pas un beau terrain. Mais il marque des buts.

«Il joue avec les 13, 14 ans et il est dégingandé, mais il a toujours de la coordination. Et il a toujours eu la capacité de tirer, et il a toujours trouvé le bon espace pour attaquer le ballon et obtenir une opportunité de finition.

« Alors, il s’est immédiatement démarqué. Et nous lui avons parlé, nous avons parlé à sa famille, nous avons parlé aux réalisateurs là-bas et nous avons élaboré un plan pour qu’il se joigne.

Le FC Dallas étant 12e de la Conférence Ouest, ses chances de se qualifier pour les séries éliminatoires sont presque épuisées, ce qui signifie que Pepi serait hors de combat de novembre à février.

Cependant, le joueur considère un déménagement en janvier comme la prochaine étape de son développement et est prêt à déménager en Europe dès que possible.

Avec les options avancées de United déjà surgonflées, il serait difficile de voir l’adolescent obtenir un football régulier à Old Trafford de si tôt.

Peut-être qu’un déménagement à United est donc peu probable en raison de son besoin de temps de jeu avant la Coupe du monde 2022 au Qatar l’hiver prochain.