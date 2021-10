Le début de la saison du championnat 2021/22 avait une sensation familière alors que Fulham, avec son compatriote West Brom, l’équipe de Premier League yoyo, a couru au sommet.

Fulham était au sommet après cinq matches disputés avec un nombre impressionnant de 13 points. Leur attaque passionnante a également marqué 13 buts dans le processus.

Fabio Carvalho a fait ronronner les fans de Fulham cette saison

Le milieu offensif Fabio Carvalho, qui n’avait que 18 ans au début de la campagne, était au cœur de ce jeu avant dynamique.

Un retour de trois buts et une passe décisive n’est pas la moitié du problème. Carvalho, qui avait signé son premier contrat professionnel un peu plus d’un an plus tôt, faisait passer les professionnels expérimentés pour des novices ayant notamment passé des anneaux autour de la défense de Millwall lors d’une victoire 2-1 au Den en août.

HMS P *** les mèmes de la Ligue étaient évoqués par certains fans de Fulham en ligne alors qu’un retour direct au sommet de l’élite semblait inévitable.

Cependant, les résultats ont chuté pour l’équipe de Marco Silva après que Carvalho s’est blessé à l’orteil début septembre. Les défaites contre Blackpool, Reading ainsi qu’un effondrement lors de la promotion du spectacle de Coventry ne peuvent être tenus pour acquis.

La forme de Fulham a baissé depuis que Carvalho s’est blessé à l’orteil en septembre

Les résultats se sont améliorés ces dernières semaines avec trois victoires consécutives les remettant dans les places de promotion automatique.

Cependant, Fulham regardera vers le bas plutôt que vers le haut car Bournemouth de Scott Parker a un coussin de cinq points au sommet tandis que les Cottagers n’ont qu’un point d’avance sur West Brom, troisième, qu’ils jouent ce week-end, en direct sur l’application talkSPORT.

Les fidèles agités de Fulham désespérés de voir Carvalho de retour pourraient voir leurs prières exaucées samedi midi, Silva confirmant que le joueur de 19 ans est prêt à faire un retour à l’action.

Des matches comme ceux-ci sont souvent décidés par un moment magique de joueurs qui ont ce facteur X, que Carvalho a en abondance, explique l’un de ses anciens entraîneurs du Balham FC basé à Londres, Greg Cruttwell.

Carvalho a également un but en Premier League à son actif, marquant une défaite contre Southampton la saison dernière

Crutwell a déclaré à talkSPORT.com: « Il est apparu sur Clapham Common, je dirigeais une séance d’entraînement avec un autre entraîneur, Ollie Kanner. Nous avons travaillé ensemble à Balham et Fabio, qui avait 10 ou 11 ans à l’époque, est venu avec sa maman et s’est joint à la session.

« Après 30 secondes, lorsque nous lui avons envoyé une balle pour la première fois, il l’a renvoyée et nous nous sommes juste regardés et nos mâchoires ont touché le sol et nous avons pensé » bonjour, ce gamin a l’air plutôt bien « .

« Lors de cette séance, il a été fantastique et on a tout de suite pu voir qu’il avait le facteur X. Il était magique sur le ballon, il avait une grande agilité et mouvement, donc évidemment nous lui avons dit de venir à d’autres séances d’entraînement !

Alors que les démonstrations émouvantes à l’entraînement et aux matchs se poursuivaient, il n’était pas surprenant que les clubs professionnels aient frappé à la porte.

balham fc

Carvalho (en bas à gauche) en tant que jeune aux couleurs de Balham – le kit ressemble quelque peu aux couleurs de Fulham

Il a les yeux fixés sur le fait d’atteindre le sommet du football

Chelsea et Arsenal étaient tous deux « très désireux » de décrocher ce talent précoce, Liverpool s’est montré intéressé, tandis que Manchester United est même descendu de Carrington pour rencontrer Crutwell à propos de Carvalho.

Fulham a été le club chanceux de mettre la main sur Carvalho, qui, selon Crutwell, est toujours le même que le garçon «humble» avec lequel il a croisé la route il y a toutes ces années.

Mais pour ce que Carvalho manque d’arrogance, il ne manque pas d’ambition, ayant été cité disant qu’il veut défier pour le Ballon d’Or dans les prochaines années.

Crutwell insiste sur le fait que Carvalho sait que cela demandera beaucoup de travail acharné, mais ajoute que le joueur né au Portugal a sans aucun doute une « aura » comme celle de Cristiano Ronaldo.

Carvalho est né à Lisbonne mais a joué pour l’Angleterre au niveau des moins de 16 ans, des moins de 17 ans et des moins de 18 ans

Sur Carvalho étant un candidat potentiel au Ballon d’Or, Crutwell a ajouté : « Pourquoi pas ? Tu dois viser haut, n’est-ce pas ?

«Je suis sûr qu’il a dit cela et c’est sûrement l’ambition ultime pour tout type de joueur, en particulier un meneur de jeu. Je suis sûr qu’il se rend compte qu’il y a beaucoup d’obstacles à franchir avant d’y arriver. Tant qu’il reste chanceux avec des blessures, le monde est son huître. Il a définitivement le facteur X.

« Ce dont vous avez également besoin, et je suis sûr que Ronaldo, Lionel Messi et Kylian Mbappe l’ont tous, mais lorsque vous rencontrez Fabio, il illumine une pièce. Son sourire illumine une pièce. Il entre et vous serre la main et vous pensez qu’il y a quelque chose en lui, il a une aura.

« J’ai travaillé avec beaucoup de bons joueurs, mais il a juste ce facteur X et ce petit quelque chose. »

Atteindre tout cela à Craven Cottage est cependant peu probable. L’ambition de Carvalho et le fait que son contrat se termine en juin ont suscité de nombreuses rumeurs sur son avenir.

Mais Crutwell a averti le joueur de ne pas tomber dans le même piège que les précédentes jeunes stars de Fulham.

Ryan Sessegnon a connu des difficultés depuis son déménagement à Tottenham, tandis que la carrière de Patrick Roberts s’est effondrée depuis son arrivée à Manchester City.

Crutwell a déclaré: « Fulham a été très généreux avec nous en termes de contrats qui lui ont été confiés. Je veux qu’il soit à Fulham pour un temps considérable parce que je pense que c’est la bonne chose pour lui.

«Quand vous regardez des joueurs comme Patrick Roberts, qui est allé à Man City très jeune (11 millions de livres sterling), il y avait aussi Ryan Sessegnon. Ils sont tous les deux partis pour beaucoup d’argent mais pour moi, ils sont allés trop tôt. J’aimerais le voir rester cette saison et ne pas être pressé de faire un geste.

« Leeds, le Real Madrid et Barcelone – il a été question de tous ces clubs qui l’entourent, mais je pense que le pouvoir est entre ses mains. Je ne pense pas qu’il devrait bouger trop tôt.

