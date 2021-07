Manchester United signe Jadon Sancho mais Raphael Varane, Erling Haaland et Lionel Messi pourraient-ils être les prochains ? Des transferts énormes qui pourraient encore arriver cet été

in

Manchester United a un accord de principe en place pour le transfert de Jadon Sancho, et tout le monde du football pousse un soupir de soulagement.

Les Red Devils poursuivaient le jeune depuis deux ans, mais ils ont finalement conclu un accord de 73 millions de livres sterling avec le Borussia Dortmund pour signer l’international anglais.

Sancho a obtenu 15 buts et 16 passes décisives en Bundesliga la saison dernière

Sancho a été une révélation en Allemagne depuis qu’il a quitté l’académie de Manchester City en 2017.

Il a marqué 37 buts et enregistré 41 passes décisives au cours de ses trois dernières saisons en Bundesliga, s’affirmant fermement comme l’un des meilleurs jeunes talents du monde.

Les spéculations allaient bon train l’été dernier sur le fait que United amènerait Sancho à Old Trafford, mais le club et Dortmund semblaient très éloignés dans l’évaluation du joueur, dont le prix aurait alors été fixé par le club de Bundesliga à 106 millions de livres sterling.

Ole Gunnar Solskjaer, cependant, a enfin son homme – et il pourrait y avoir beaucoup plus de grosses signatures à venir à Old Trafford cet été.

Solskjaer doit avoir un gros été ou United n’a aucune chance de rivaliser avec City le prochain mandat – la signature de Sancho est un bon début

United pourrait faire un autre mouvement lucratif, tandis que Man City et Chelsea ont également été liés à d’énormes joueurs qui pourraient coûter plus de 100 millions de livres sterling.

Mais qui sont ces joueurs et quels clubs ont été liés à des offres pour les signer ? talkSPORT.com a identifié les grands noms qui pourraient suivre l’exemple de Sancho et faire un pas cet été.

Raphaël Varane

Quelle signature ce serait…

Varane, qui serait instable au Real Madrid, est désormais la prochaine cible sur la liste de souhaits de Solskjaer.

Le joueur de 28 ans faisait partie de l’équipe de France vainqueur de la Coupe du monde en 2018 et a également connu un énorme succès au cours de ses dix années dans la capitale espagnole.

Le Real Madrid évalue le défenseur à environ 50 millions de livres sterling, son avenir au Bernabeu étant incertain alors qu’il est sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat.

Un déménagement à Old Trafford a été évoqué dans le passé et l’ancien défenseur de l’Angleterre et d’Arsenal, Sol Campbell, pense que les Red Devils seraient sages de tout mettre en œuvre pour obtenir Varane.

.

Varane est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du monde – mais il serait mécontent du Real Madrid

« Varane est vraiment bon. Il y a des cris de lui allant à Manchester United parce que ce qui se passe au Real Madrid n’est pas clair », a déclaré Campbell à talkSPORT la semaine dernière.

« S’ils l’obtiennent, c’est un très bon achat. Il est rapide, il peut jouer au football, il a été là et il l’a fait, il sait comment traverser les gros matchs.

« Il sait ce que cela signifie de jouer pour de grands clubs. S’il peut gérer le Real Madrid, il peut gérer Man United.

Erling Haaland

Ce n’est un secret pour personne que la sensation du Borussia Dortmund est la principale cible de Chelsea cet été.

Les Bleus, cependant, font face à un combat massif pour signer l’attaquant car le club allemand hésite à le vendre, lui et Sancho, cet été.

Haaland a marqué 41 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues pour Dortmund la saison dernière et est déjà l’un des meilleurs attaquants du monde.

Les rapports suggèrent qu’il coûtera environ 150 millions de livres sterling pour l’emporter, bien que les équipes puissent attendre jusqu’en 2022, lorsque sa clause de libération de 68 millions de livres sterling deviendra active, mais le nombre de clubs en lice pour sa signature ne fera qu’augmenter.

.

Haaland est l’un des attaquants les plus puissants du football mondial

Lionel Messi

Incroyablement, le sextuple vainqueur du Ballon d’Or est un agent libre avec Barcelone qui n’a pas encore lié le joueur de 34 ans à un nouvel accord au Camp Nou.

Il est entendu que l’Argentin, qui a fait deux passes décisives et a marqué un beau coup franc contre l’Équateur ce week-end, mettra le stylo sur papier sur un nouvel accord au club où il a passé toute sa carrière.

Cependant, dans le cas improbable où il ne le ferait pas, Messi pourrait rejoindre un club dans ce qui serait sûrement le meilleur transfert gratuit de l’histoire.

Le Paris Saint-Germain et Manchester City sont intéressés – et il est indéniable que les fans de Premier League sont désespérés de le voir jouer en Angleterre avant qu’il ne mette fin à sa brillante carrière.

Messi a marqué son 76e but pour l’Argentine contre l’Équateur ce week-end

Sergio Ramos

Le vétéran défenseur se dirigerait vers le PSG avec la fin de son séjour de 16 ans au Real Madrid plus tôt cet été.

S’étant fait un nom comme l’un des meilleurs et des plus controversés défenseurs au cours de son passage dans le jeu, il est dommage qu’il ne se dirige pas vers la Premier League avant de raccrocher ses bottes.

C’est un vainqueur en série et ça aurait été bien de voir un joueur de sa qualité en Angleterre.

Ses bouffonneries à Turf Moor, où la foule ne manquerait pas de lui donner des critiques, auraient également été un excellent visionnage.

Ramos est en route pour le PSG depuis le Real Madrid

