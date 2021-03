Manchester United signe l’accord de maillot le plus lucratif de la Premier League après avoir annoncé un contrat de parrainage de 47 millions de livres sterling par an avec TeamViewer

Manchester United a conclu un accord de cinq ans avec TeamViewer pour devenir son principal sponsor de maillot à partir de la saison prochaine – devenant ainsi l’accord le plus lucratif du genre en Premier League.

La firme de logiciels à distance remplacera les constructeurs automobiles Chevrolet, qui sont leurs principaux sponsors depuis sept ans.

Le directeur général de United, Richard Arnold, a déclaré: «Nous sommes extrêmement fiers d’établir ce partenariat avec l’une des sociétés mondiales de logiciels les plus passionnantes et les plus dynamiques.

«La capacité de se connecter et de collaborer n’a jamais été aussi importante pour le monde et notre communauté de 1,1 milliard de fans et d’abonnés.

«Nous sommes impatients de travailler avec TeamViewer pour concrétiser notre vision d’un partenariat fondé sur des moyens plus intelligents de connecter les personnes et les entreprises.»

On pense qu’il est similaire à l’accord de 55 millions d’euros (47 millions de livres sterling) par saison de Barcelone avec Rakuten, mais l’accord TeamViewer est l’accord à court terme le plus lucratif du haut de gamme.

QUI SONT TEAM VIEWER? – Une solution complète d’accès à distance, de contrôle à distance et de support à distance qui fonctionne avec presque toutes les plates-formes de bureau et mobiles, y compris Windows, macOS, Android et iOS. – Vous permet d’accéder à distance à des ordinateurs ou appareils mobiles situés n’importe où dans le monde et de les utiliser comme si vous y étiez. – Environ 2,5 milliards d’appareils sont déjà connectés – Jusqu’à 45 millions d’appareils sont en ligne en même temps

Oliver Steil, directeur général de TeamViewer, a déclaré: «Nous sommes très enthousiastes à propos de ce partenariat, car il élargira considérablement le positionnement de notre marque et nous aidera à commercialiser notre portefeuille de solutions complet auprès de tous les segments de clientèle du monde entier.

«Avec Manchester United et TeamViewer, deux équipes gagnantes mondiales unissent leurs forces: Ensemble, en tant que Team United, nous pouvons amener l’expérience des fans dans le légendaire Theatre of Dreams à un nouveau niveau.

«Nous sommes extrêmement fiers que Manchester United nous ait choisis comme partenaire dans son parcours technologique en cours.»