Manchester United s’intéresse à Kieran Trippier et Diogo Dalot devrait en bénéficier – Man United News And Transfer News

Lundi, #ActOnClimate, #ClimateEmergency et #ClimateCrisis étaient tous simultanément à la mode sur Twitter en réponse à un rapport poignant publié par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies. Les politiciens et les militants du climat du monde entier se sont tournés vers Internet pour exprimer leurs frustrations et diffuser des […] More