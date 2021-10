Antonio Conte a été «sondé» par Manchester United s’ils se séparent d’Ole Gunnar Solskjaer, selon talkSPORT.

Il a été signalé plus tôt lundi que les hauts gradés du club envisageaient de limoger Solskjaer à la suite de leur raclée 5-0 contre Liverpool à Old Trafford.

Jamie O’Hara de talkSPORT a suggéré que Solskjaer était « dépassé » à Old Trafford

Conte est disponible, ayant quitté l’Inter Milan cet été

On pense que l’ancien patron de Chelsea, Conte, souhaite un retour au football anglais.

Il a été rapporté que Man United envisageait sérieusement de licencier le Norvégien avant le prochain match de Man United qui les verra affronter Tottenham samedi, en direct sur talkSPORT.

Le rapport ajoute que les joueurs de Man United ont été maintenus dans le sol pendant deux heures après le coup de sifflet final.

Les joueurs sont actuellement en congé, cependant, il semble y avoir beaucoup de travail en coulisses avec le directeur général Richard Arnold qui aurait annulé tous les rendez-vous lundi pour des discussions cruciales avec le propriétaire Joel Glazer.

Solskjaer a admis que la défaite contre Liverpool était son « jour le plus sombre » en tant que patron de Man United

Conte aurait préféré ne pas accepter d’emploi à la mi-saison, mais on pense qu’il s’agit d’une « opportunité spéciale » et serait donc prêt à se lancer.

Bien qu’il n’ait duré que deux saisons à Chelsea, il a réussi à les faire passer du dixième au champion de Premier League lors de sa première saison. Il a remporté la FA Cup avec eux un an plus tard.

Solskjaer a été récompensé par un nouveau contrat de trois ans cet été malgré la déception d’avoir raté la gloire de la Ligue Europa la saison dernière.

Man United a signé Jadon Sancho, Raphael Varane et Cristiano Ronaldo cet été, mais a fait un mauvais début de saison, s’étant incliné dans la course au titre et perdant contre West Ham en Coupe Carabao.

L’affichage lamentable de United montre-t-il qu’il est temps de changer?

Solskjaer a admis que la défaite contre Liverpool était son « jour le plus sombre » en tant que patron de Man United, mais a insisté sur le fait qu’il ne quitterait pas son poste.

Il a déclaré après le match : « C’est le jour le plus sombre que j’ai eu avec ces joueurs.

« Nous n’étions pas assez bons – individuellement, en équipe. Vous ne pouvez pas donner ces chances à une équipe comme Liverpool et malheureusement nous l’avons fait.

« L’ensemble de la performance n’était pas assez bon. Nous avons créé des ouvertures, ils ont eu des occasions et ont été cliniques et nous n’avons pas pris nos chances dès le début et le troisième but est celui qui a évidemment décidé du match.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des doutes sur sa capacité à faire avancer le club, Solskjaer a répondu : « Non, je suis allé trop loin.

« Nous sommes allés trop loin en tant que groupe. Nous sommes trop près d’abandonner maintenant.