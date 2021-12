Manchester United souffre d’une épidémie de COVID-19 ; joueurs, test du personnel positif, renvoyés de l’entraînement

Manchester United est le dernier club de Premier League à subir une épidémie de COVID-19, selon Goal.

Un certain nombre de joueurs et du personnel ont renvoyé des tests de flux latéral positifs dimanche matin et ont été renvoyés chez eux après l’entraînement.

On craint maintenant que l’épidémie ne se propage encore plus loin, mettant sérieusement en doute le voyage de mardi en Premier League à Brentford.

Que savons-nous?

Goal comprend que l’ensemble du groupe qui s’est rendu à Norwich samedi a été testé négatif lors de la dernière série de tests de routine.

Cependant, une nouvelle série de tests de flux latéral dimanche matin a renvoyé un petit nombre de tests positifs parmi les joueurs et le personnel.

Ceux qui avaient été testés positifs ont ensuite été renvoyés chez eux, la Premier League étant informée de la situation.

Ceux qui sont restés à l’extérieur avec le programme d’entraînement ajusté aux séances individuelles et sans contact.

Que se passe-t-il ensuite ?

La prochaine étape pour les joueurs et le staff testés positifs dimanche matin est d’attendre les résultats des tests PCR.

En juillet, le club a eu une peur du COVID lorsque neuf joueurs et membres du personnel ont enregistré des tests de flux latéral positifs, ce qui a forcé l’annulation d’un match amical de pré-saison contre Preston North End.

Les tests PCR consécutifs sont revenus négatifs et les premiers résultats ont été considérés comme de faux positifs.

Préoccupation COVID

La nouvelle de cette dernière épidémie survient quelques jours seulement après le match de Tottenham en Ligue Europa contre Rennes jeudi a été reporté après que 13 joueurs et membres du personnel des Spurs ont été testés positifs pour le virus.

Le match de dimanche de Premier League contre Brighton a également été annulé par mesure de précaution.

Le patron de Norwich, Dean Smith, a révélé vendredi qu’il attendait les résultats des tests COVID après qu’un certain nombre de joueurs soient tombés malades, bien qu’il n’ait pas été confirmé si un joueur avait par la suite été testé positif.