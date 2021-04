Manchester United souhaite inclure Declan Rice dans le cadre de tout accord de transfert de West Ham pour Jesse Lingard

Manchester United pourrait bien insister pour que West Ham inclue Declan Rice dans tout accord avec Jesse Lingard cet été.

Le joueur de 28 ans a déménagé temporairement au stade de Londres lors du mercato de janvier et a été une révélation pour les Hammers.

.

Manchester United pourrait essayer d’attirer Declan Rice à Old Trafford si West Ham poursuit Jesse Lingard

Les neuf buts de Lingard (six buts, trois passes) depuis ses débuts le 3 février sont plus que tout autre joueur de la Premier League et lui ont valu un rappel de l’Angleterre le mois dernier.

David Moyes mène les Hammers sur une charge improbable en Ligue des champions avec seulement huit matchs de la saison à jouer, Lingard faisant partie intégrante de l’avenir immédiat.

Cependant, il est entendu que Moyes pourrait être forcé de se séparer d’un autre homme vedette afin de garantir la conclusion de l’accord, Declan Rice étant une cible pour United.

Selon ., Ole Gunnar Solskjaer est un grand admirateur du joueur de 22 ans et des sources affirment qu’il y a eu des « discussions légères » sur un éventuel passage aux Red Devils lors de la récente rupture internationale avec les Three Lions.

.

Lingard joue un grand rôle dans la poussée de West Ham pour une place dans le top quatre

talkSPORT a révélé plus tôt cette semaine que le milieu de terrain était revenu dans son club avec un genou enflé verrouillé dans une attelle après s’être blessé aux ligaments, l’excluant pendant au moins quatre semaines.

Cela représentera un coup dur pour le club dans ses tentatives immédiates de décrocher une place européenne improbable, mais pourrait également entraver ses chances de garder Rice pour une autre saison sans cet attrait.

Moyes a admis que le club pourrait être vulnérable aux offres pour ses meilleurs joueurs cet été, mais a admis qu’il faudrait de l’argent à la « Banque d’Angleterre » pour éloigner Rice du club où il a fait plus de 100 apparitions en Premier League et a été capitaine.

Quant à Lingard, il a prolongé son contrat avec les Red Devils en décembre avant le déménagement, mais les Hammers n’ont pas inclus d’option d’achat à la conclusion de l’accord de prêt et cela pourrait prendre jusqu’à « 60 millions de livres sterling » pour le ramener.