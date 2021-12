Manchester United souhaite le transfert d’Antonio Rudiger, le défenseur de Chelsea étant sur le point de quitter après s’être « offert moins que Mason Mount » dans le cadre d’un nouveau contrat

Manchester United espère recruter le futur agent libre de Chelsea, Antonio Rudiger, dans la fenêtre de transfert d’été, des rapports révélant apparemment pourquoi il veut quitter Stamford Bridge.

Le défenseur central allemand, dont le contrat expire cet été, devrait quitter les Bleus pendant un certain temps avec des suggestions selon lesquelles le club hésite à répondre à ses exigences salariales.

Mount et Rudiger se sont tous deux solidifiés dans le onze de départ de Chelsea sous Thomas Tuchel

Maintenant, il a apparemment été révélé par un rapport de Football Insider que le joueur de 28 ans s’est rapproché de la sortie après s’être vu «offrir moins que» son jeune coéquipier Mason Mount.

Il y a eu des rumeurs concernant le milieu de terrain anglais, qui est actuellement l’un des moins bien rémunérés de l’équipe de l’ouest de Londres, recevant un nouveau contrat qui doublerait au moins son salaire de 75 000 £ par semaine.

Il ne fait aucun doute que le joueur de 22 ans mérite d’être récompensé par des conditions améliorées. Mount a marqué lors de quatre matchs consécutifs depuis le match nul de jeudi contre Everton et a connu une année exceptionnelle pour le club et le pays.

Cependant, bien qu’une amélioration du contrat pour Mount soit inévitable, il est affirmé que Rudiger a été mécontent de la nouvelle selon laquelle la starlette de Chelsea aurait un meilleur revenu que lui.

Rudiger a été un joueur clé pour Chelsea sous Thomas Tuchel, mais il devrait quitter le club pour rien cet été

L’international allemand n’a en aucun cas été à court d’intérêt de la part des autres clubs à l’approche de la date d’expiration de son contrat, le Real Madrid étant censé mener la charge aux côtés du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich.

En fait, il est entendu que le club de LaLiga est heureux de payer les 200 000 £ souhaités par Rudiger par semaine, dépassant ainsi l’offre de 140 000 £ de Chelsea.

Cependant, Manchester United de Ralf Rangnick a maintenant rejoint la course pour le défenseur, et le compatriote de Rudiger a un avantage notable sur le reste du peloton de chasse.

Le patron par intérim de United, Ralf Rangnick, est réputé pour son activité de transfert efficace et bien pensée

Harry Maguire de Manchester United est l’un des défenseurs des Diables rouges qui a connu un début de saison difficile que Rangnick espère améliorer

L’agent de l’arrière central, Sahr Senesie, entretient une relation de travail étroite avec le patron des Red Devils qui a commencé à l’époque de l’entraîneur de 63 ans au RB Leipzig et à Salzbourg.

Ainsi, la connexion du manager par intérim de United à Rudiger pourrait bien l’aider dans ses efforts pour améliorer la ligne arrière incohérente de son équipe.

Rudiger a joué 170 matchs pour Chelsea et a été un élément clé du succès de Chelsea jusqu’à présent cette campagne, en commençant chaque match de Premier League.

Chelsea risque également de perdre Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta et Thiago Silva dont les contrats expirent également cet été

La fortune du vainqueur de la Ligue des champions à Stamford Bridge s’est retournée sous l’actuel patron Thomas Tuchel, le défenseur épinglant son désir de rester au club lors de la dernière campagne sur l’Allemand.

« Thomas Tuchel est venu et le reste appartient à l’histoire », a déclaré Rudiger à Sky Sports, « il a ouvert une nouvelle porte … il a joué un grand rôle. »

Cependant, quelques mois plus tard, la star de Chelsea semble de plus en plus susceptible de quitter le club londonien, maintenant que Rangnick attend de l’emporter.

