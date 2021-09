Manchester United stupéfait par les jeunes garçons lors du choc de la Ligue des champions

Manchester United, composé de dix joueurs, a connu le pire départ possible de sa campagne en Ligue des champions après que l’équipe suisse des Young Boys se soit battue d’un but pour gagner dans les arrêts de jeu.

United avait pris l’avantage après 13 minutes grâce à Cristiano Ronaldo. Cependant, un carton rouge pour Aaron Wan-Bissaka a changé la donne. Les Young Boys ont dominé par la suite et égalisé par Moumi Ngamaleu.

Alors qu’il semblait que United allait s’accrocher à un point, un terrible backpass de Jesse Lingard a permis à Theoson Siebatcheu de marquer le vainqueur avec le dernier coup de pied du match.

Manchester United stupéfait par les jeunes garçons au retour de la Ligue des champions

Nuit décevante pour Manchester United

Manchester United était un grand favori pour lancer sa campagne en Ligue des champions.

Malgré un but devant par Cristiano Ronaldo, tout le jeu a changé lorsque Aaron Wan-Bissaka a été expulsé avec dix minutes à faire en première mi-temps.

À partir de ce moment-là, les Diables rouges n’ont pas réussi à tirer au but. Ils ont eu du mal à garder le ballon et ont été constamment bloqués dans leur moitié par les Suisses. Finalement, la pression s’est imposée et Moni Ngamaleu a égalisé à la 66e minute.

Aaron Wan-Bissaka a eu la malchance d’être expulsé. C’était un défi sans méchanceté ni intention, mais il est allé au-dessus du ballon et a attrapé le joueur des Young Boys à la cheville.

La plus grande frustration pour Ole Gunnar Solskjaer sera qu’ils ont bien défendu pendant la majeure partie du match alors qu’ils n’étaient plus que dix hommes et semblaient se diriger vers un point. Mais c’était une terrible erreur de Jesse Lingard. Il a offert les chances les plus faciles à Theoson Siebatcheu de gagner le match pour les Young Boys.

Cette défaite met la pression sur Manchester United. Leur prochain match de groupe de la Ligue des champions sera contre Villarreal dans une répétition de la finale de la Ligue Europa à Old Trafford dans quinze jours.

Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo s’associent

Certains experts se sont inquiétés de l’impact de l’arrivée de Cristiano Ronaldo sur Bruno Fernandes, ce dernier étant le talisman de Manchester United depuis son arrivée en 2020. Le Portugal.

Cependant, les deux se sont superbement combinés pour marquer le premier but en Suisse. Fernandes a délivré un sublime centre de l’extérieur du pied dans la surface de réparation. Ronaldo a fait preuve d’un grand mouvement dans la surface pour s’éloigner de son marqueur et tirer son tir dans les jambes du gardien de but. Avant son but, Ronaldo n’avait eu que six touches de balle à ce stade.

C’était la 177e apparition de Ronaldo en Ligue des champions, égalant le record aux côtés d’Iker Casillas.

Nuit décevante pour Jadon Sancho

Ce fut une autre performance décevante pour Jadon Sancho. Au cours des 37 minutes qu’il a jouées, il n’est jamais vraiment entré dans le match. Il a fait quelques courses décentes mais n’a fourni aucun produit final. Il a été sacrifié pour l’arrière droit Diego Dalot après l’expulsion d’Aaron Wan-Bissaka.

Les fans de Manchester United n’ont pas encore vu le meilleur de Sancho. Il y a plus à venir de l’international anglais. Cependant, lorsque vous payez plus de 70 millions de livres sterling, les fans de United et Ole Gunnar Solskjaer attendront plus de l’ancien joueur du Borussia Dortmund.

Photo principale

Intégrer à partir de .