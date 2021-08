Manchester United subit un revers dans la poursuite de Camavinga alors que Pogba serait sur le point de déménager au PSG

prétend avoir été informé que les Red Devils souhaitaient recruter un milieu de terrain avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

Pendant ce temps, une nouvelle enquête a soutenu Solskjaer pour mener le club à un trophée cette saison. 38% des personnes interrogées ont donné un pourboire au club pour gagner de l’argenterie tandis que 31% ne s’attendent pas à ce qu’ils gagnent quoi que ce soit. United a une fiche de 8/1 pour remporter le titre de Premier League en 2021/22, City étant le grand favori à 4/6 tandis que Chelsea et Liverpool sont à 5/1. Les fans désireux de placer des paris pourraient profiter de tous les meilleurs bonus de dépôt sur les paris sportifs.

L’ancien attaquant de United, Dimitar Berbatov, a également soutenu le club pour se battre pour les trophées.

“Manchester United est en bonne position pour se battre pour le titre, surtout après les signatures qu’ils ont faites cet été”, a-t-il écrit dans son blog pour Betfair.

“Je suis très heureux qu’ils fassent venir Varane du Real Madrid. Il est vainqueur de la Coupe du monde et de la Ligue des champions, il a une mentalité de gagnant et il a joué avec les meilleurs au fil des ans.

Le Mail rapporte également que le milieu de terrain français Paul Pogba quittera United après l’expiration de son contrat l’année prochaine. Le média affirme que les espoirs du joueur de passer au PSG ont presque été anéantis par la signature de Lionel Messi. Alors qu’il est sur le point de passer le prochain mandat avec United, il ne prolongera pas son contrat avec le club et partira en transfert gratuit en juin prochain.

L’agent de Pogba, Mino Raiola, aurait eu des entretiens avec le PSG, le club préparant une offre de 40 millions de livres sterling. Cependant, ils ne pouvaient pas laisser passer l’opportunité de signer Messi après l’annonce de son départ de Barcelone et il aurait été difficile de conclure les deux accords.

Messi gagnera 35 millions de livres sterling par an pour son contrat avec le PSG. Pogba cherche également à gagner plus que les 290 000 £ par semaine sur lesquels il travaille actuellement à Old Trafford. Il a repoussé une nouvelle offre de contrat des Red Devils et devrait partir pour rien l’année prochaine. Le vainqueur de la Coupe du monde pourrait signer un accord de pré-contrat avec un club non anglais en janvier.

United pourrait également le vendre tant que la fenêtre de transfert reste ouverte ou lorsqu’elle rouvrira en janvier. À partir de cette semaine, il a été révélé qu’il est peu probable que le joueur soit un joueur clé sous Solskjaer cette saison, bien qu’il soit prêt à rester avec le club pendant un an de plus.

Image de : www.unsplash.com