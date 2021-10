Manchester United suit Dani Olmo de RB Leipzig avant un éventuel déménagement – Man United News And Transfer News

Malgré une abondance de talents offensifs, Manchester United serait intéressé à ajouter un autre attaquant polyvalent à ses rangs.

L’ailier/milieu offensif du RB Leipzig, Dani Olmo, est devenu une cible surprise pour le club d’Old Trafford après avoir impressionné en Allemagne.

Selon le journaliste de Sport Bild Christian Falk, United et Manchester City sont tous deux intéressés par le joueur de 23 ans et rejoignent une liste de clubs en lice pour sa signature.

Falk a également affirmé que le club le recherchait depuis un certain temps, mais on ne sait pas s’ils seraient prêts à payer son prix de 60 millions de livres sterling.

VRAI✅ Si le Barça ne peut pas le payer : @ManUtd et @ManCity sont intéressés par @daniolmo7 de @RBLeipzig. Les Scouts de United ont regardé Olmo lors de nombreux matchs pic.twitter.com/y2u7IE39vd – Christian Falk (@cfbayern) 20 octobre 2021

On pensait que Barcelone suivait le meneur de jeu, mais leurs difficultés financières pourraient rendre un accord difficile, ce qui signifie que United pourrait se lancer.

Olmo a quitté la célèbre La Masia de Barcelone à l’âge de 16 ans et a rejoint l’équipe croate du Dinamo Zagreb à l’été 2014.

Au cours des six années suivantes, il est devenu une partie intégrante de l’équipe, jouant 124 matchs et aidant son club à remporter cinq titres de champion.

Il a été recruté par Leipzig en janvier 2020 et a immédiatement rejoint la Bundesliga, trouvant une maison cohérente dans la position de numéro dix.

Jusqu’à présent, il a inscrit 12 buts et 14 passes décisives en 64 matchs, aidant RB à terminer respectivement troisième et deuxième ainsi qu’à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Sa forme en club a attiré l’attention du gaffer espagnol Luis Enrique et il a impressionné à l’Euro et aux Jeux olympiques cet été, l’Espagne s’effondrant respectivement en demi-finale et en finale.

De toute évidence, un joueur talentueux, cependant, a-t-il besoin d’un autre attaquant alors qu’Ole Gunnar Solskjaer a déjà du mal à intégrer toutes ses options actuelles dans la même équipe ?