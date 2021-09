Manchester United surmonte le drame tardif pour dépasser West Ham United – Man United News And Transfer News

Manchester United a survécu à la malchance, à des finitions inutiles et à une performance d’arbitre inepte pour prendre les trois points lors d’une victoire 2-1 sur West Ham au stade de Londres.

United a dominé la possession pendant de longues périodes et, malgré un premier but anormal, a créé les meilleures occasions dans les deux mi-temps.

Cependant, le patron des Reds, Ole Gunnar Solskjaer, aurait le droit de penser que le résultat a été atteint malgré certaines décisions vraiment déconcertantes de l’arbitre Martin Atkinson.

Les visiteurs ont dominé les échanges d’ouverture et ont été presque récompensés lorsque la frappe de Bruno Fernandes a été brillamment renversée sur le poteau par Lukas Fabianski.

Et pourtant, malgré un contrôle prolongé de la mi-temps, c’est l’équipe locale qui a pris l’avantage à la demi-heure.

Un mouvement soigné a trouvé Said Benrahma grand ouvert sur le bord de la surface et son effort spéculatif a dévié Raphael Varane et dépassé David De Gea bloqué.

En moins de 5 minutes, les visiteurs avaient égalisé. Le buteur ne devrait pas surprendre.

Le centre de Fernandes a été accueilli par Ronaldo, qui a marqué son quatrième but en trois matchs en poignardant Fabianski lors de la deuxième tentative.

Au fur et à mesure que le match avançait, les niveaux d’énergie ont commencé à baisser et l’équipe locale semblait se contenter de s’asseoir profondément et de contrer. Cependant, l’accalmie a été brisée par une rafale de moments controversés au cours des 15 dernières minutes.

Le premier point d’éclair est survenu à la 76e minute, avec le niveau des scores et United à la recherche d’un vainqueur.

Ronaldo a plongé dans le pied plat de Vladimir Coufal, dont le dernier tacle désespéré a vu sa jambe agitée faire trébucher le Portugais à l’intérieur de la surface de réparation.

Malgré un contact évident et un échec à jouer le ballon, ni l’arbitre ni le VAR n’ont vu de raison d’examiner davantage le défi et les Reds se sont vu refuser une pénalité de mur et un vainqueur possible.

Avec deux minutes restantes, ce laps de temps semblait sans objet, alors que le remplaçant Jesse Lingard dérivait dans la surface, coupait à l’intérieur de Kurt Zouma et décochait une fusée absolue dans le coin supérieur de Fabianski.

Il semblait que l’ancienne star du prêt des Hammers était revenue pour livrer le dernier coup de couteau ironique d’un jeu divertissant.

Et pourtant, d’autres drames seraient insufflés dans les braises mourantes du jeu. Moins d’une minute après le but, Ronaldo s’est retrouvé victime d’un autre tacle téméraire dans la surface, cette fois de Kurt Zouma.

Encore une fois, Atkinson a inexplicablement agité le jeu.

Quelques instants plus tard, le centre plein d’espoir de Yarmolenko a frappé la main tendue de Shaw et, après un coup d’œil à l’écran, l’équipe locale a réussi là où les visiteurs avaient échoué à deux reprises, en obtenant un coup de pied justifié.

C’était une chance pour David De Gea d’intensifier et d’effacer les souvenirs douloureux et persistants de cette défaite torturante de Villareal en mai.

Et l’Espagnol a saisi l’occasion de devenir le héros, sautant sur sa gauche pour repousser l’effort docile du remplaçant spécialisé Mark Noble.

L’arrêt a déclenché l’euphorie dans la pirogue à l’extérieur qui s’est déversée sur le terrain au coup de sifflet final. Dans un jeu généreusement parsemé de points de discussion, il semble approprié que le dernier mot revienne à De Gea.

Alors que l’accent a été mis sur ses coéquipiers de haut niveau, l’Espagnol a connu une sorte de renaissance mineure cette saison et semble avoir relevé le défi d’être le numéro un de United.

Pour la première fois depuis plus de deux saisons, les fans de United peuvent à nouveau proclamer fièrement que “Dave sauve !”.