Manchester United suspend six supporters pour avoir abusé du fils Heung-min de Tottenham alors que les Red Devils soulignent l’ampleur de la haine en ligne avant le boycott des réseaux sociaux

Manchester United a suspendu six supporters pour avoir abusé de l’attaquant de Tottenham Heung-min Son sur les réseaux sociaux.

La nouvelle intervient alors que les Red Devils rejoignent le reste du football anglais et talkSPORT pour boycotter les réseaux sociaux de 15 heures aujourd’hui à 23h59 lundi.

Le football anglais prend position ce week-end

Son faisait partie des nombreux joueurs à subir de vils abus en ligne cette saison après son rôle dans la défaite 3-1 de Tottenham contre Man United plus tôt ce mois-ci.

Le Sud-Coréen était à l’honneur avant son ouverture lorsqu’il est tombé sous le contact de Scott McTominay dans la préparation d’un but, qui a ensuite été refusé par l’arbitre Chris Kavanagh après un examen VAR.

Tottenham a critiqué les abus alors qu’une déclaration disait: «Une autre journée de match et des abus raciaux plus odieux subis par l’un de nos joueurs.

Son fils a été victime de violence raciale pendant le match

«Cela a de nouveau été signalé aux plates-formes et nous allons maintenant entreprendre un examen complet aux côtés de la Premier League pour déterminer l’action la plus efficace pour aller de l’avant.

«Nous sommes avec vous, Sonny.

Et United a agi, confirmant des mesures disciplinaires contre les supporters en question.

Un communiqué disait: «Malheureusement, des suspensions ont été émises, sous réserve d’appel, à trois détenteurs d’abonnements, deux membres officiels et une personne inscrite sur la liste d’attente des abonnements.»

Fred fait partie des nombreux joueurs de United à recevoir des abus en ligne cette saison

Le boycott des réseaux sociaux est conçu pour inciter les plateformes à en faire plus pour punir et décourager la haine et les abus en ligne.

United a mené son propre examen approfondi pour analyser le niveau d’abus subis par les joueurs sur Twitter, Instagram et Facebook, et a publié ses conclusions vendredi matin avant le début du boycott.

Les résultats comprennent:

Depuis septembre 2019, il y a eu une augmentation de 350% des abus dirigés contre les joueurs de Man United Entre septembre 2019 et février 2021, il y avait 3300 messages ciblant les joueurs, 86% de ces messages étaient racistes, tandis que 8% étaient homophobes ou transphobes. a culminé en janvier 2021 avec plus de 400 messages de joueurs abusifs enregistrés.La grande majorité des messages racistes contenaient soit le mot N (et des variantes de l’orthographe), soit des emojis utilisés à des fins racistes (singe, chimpanzé, banane, gorille).