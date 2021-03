Manchester United teste la signature de Jan Oblak

10/03/2021 à 21:44 CET

Alberto Teruel

A trois mois du début du marché d’été, Manchester United commence à tester les eaux pour trouver un nouveau locataire entre les trois clubs d’Old Trafford. Jan Oblak, gardien de but de l’Atlético de Madrid, est candidat principal. Cette opération entraînerait le départ de David De Gea.

L’actuel gardien des Red Devils est à Madrid à l’occasion de la naissance de son premier enfant. Selon les médias anglais, De Gea envisagerait de rester en permanence en Espagne pour être proche de sa famille, donc à partir de Manchester, ils auraient activé la machinerie pour chercher un remplacement des garanties.

Tel que rapporté par Sky Sports, Manchester United envisage sérieusement l’ajout de Jan Oblak. Le Slovène était déjà sur le radar des Red Devils l’été dernier, mais l’accord a échoué en raison de sa clause de rachat élevée. Le prix fixé par la clause est de 103 millions d’euros, un chiffre que les Anglais ne sont pas prêts à assumer.

Le congé de paternité de David De Gea et la clause de résiliation élevée de Jan Oblak offrent un cadre idéal pour Dean Henderson, la prometteuse équipe de jeunes des Red Devils, pour se consolider dans le but d’Old Trafford. Pour l’instant, l’Anglais a réussi à garder une feuille blanche contre Crystal Palace et Manchester City, mais Sky rapporte que Manchester United n’envisage pas de garder Henderson comme seul gardien de but.

Si l’opération d’Oblak ne se concrétise pas, les Red Devils ont Gianluigi Donnarumma de l’AC Milan et Mike Maignan de Lille dans leur chambre. Dans tous les cas, tout dépendra de la vente de David De Gea.