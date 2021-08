Manchester United tient toujours au transfert de Kieran Trippier cet été mais “doit vendre Diogo Dalot” avant de sceller le retour de l’ancien arrière droit de Tottenham en Premier League

Manchester United doit régler l’avenir de Diogo Dalot avant de faire un pas pour le défenseur de l’Atletico Madrid Kieran Trippier, selon les rapports.

United serait intéressé par l’ancien défenseur de Tottenham Trippier, qui a joué un rôle clé pour l’Angleterre à l’Euro 2020.

Trippier était champion de LaLiga avec l’Atletico Madrid la saison dernière mais pourrait revenir en Premier League

Cependant, selon le journaliste Fabrizio Romano, United doit d’abord décider de l’avenir de Dalot, après son prêt à l’AC Milan la saison dernière.

“La situation de Kieran Trippier est toujours calme car Manchester United doit clarifier l’avenir de Diogo Dalot (l’AC Milan le veut, mais United demande des frais de prêt de 4/5 millions d’euros et une option d’achat)”, a tweeté Romano.

“L’Atletico Madrid n’envisage PAS Florenzi comme remplaçant. Il n’est même pas une option.

– Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 2 août 2021