Manchester United, Tottenham… et Merthyr Tydfil

C’est Football Shirt Friday, une journée conçue pour sensibiliser au cancer de l’intestin en soutien à la fondation Bobby Moore.

C’est une cause brillante et, ici à talkSPORT EDGE, nous la soutenons.

Manchester United, Tottenham… et Merthyr Tydfill – voici comment nous avons célébré le maillot de football vendredi à talkSPORT EDGE

Manchester United, Tottenham… et Merthyr Tydfill – voici comment nous avons célébré le maillot de football vendredi à talkSPORT EDGE

Et nous ne sommes pas les seuls à nous joindre et à soutenir cette fabuleuse cause, le capitaine anglais Harry Kane a également rejoint la campagne.

Kane nous a dit : « C’est une excellente occasion pour tout le monde de se réunir. Nous savons tous à quel point les amis et la famille peuvent être compétitifs avec le football, en soutenant différentes équipes. Avec cette cause, lutter contre le cancer de l’intestin, tout est réuni.

« La plupart des gens porteront un maillot de football, qu’il soit neuf ou ancien. Le simple fait de le porter au travail, de rassembler les gens, j’espère que cela aidera les gens à faire un don et attirera plus d’attention sur une cause bien nécessaire.

Écoute, écoute, Harry.

Nous avons fait un tour rapide dans le bureau de talkSPORT EDGE pour savourer le grand et le bien des chemises exposées, et leur avons demandé : « Quels sont vos souvenirs préférés, les objectifs et les célébrations dans cette chemise ? »

Regardez dans la vidéo ci-dessous…

EDGE: Manchester United, Tottenham … et Merthyr Tydfill – voici comment nous avons célébré le maillot de football vendredi à talkSPORT EDGE