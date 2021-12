Manchester United touché par l’épidémie de Covid – Man United News And Transfer News

David Ornstein de l’Athletic a rapporté qu’un certain nombre de joueurs et de membres du personnel de Manchester United ont été renvoyés chez eux après l’entraînement aujourd’hui après avoir été testés positifs pour le coronavirus lors de tests de flux latéral.

Ornstein a tweeté que les Reds de Ralf Rangnick n’avaient pu terminer des sessions individuelles sans contact en extérieur qu’après qu’un petit groupe eut renvoyé des tests positifs.

L’équipe qui s’est rendue à Norwich hier a apparemment toutes été testées négatives et la Premier League a été informée de la situation.

Cela survient après que les deux derniers matchs de Tottenham, toutes compétitions confondues, aient été annulés après que huit joueurs se soient révélés positifs.

Samedi, il est apparu que West Bromwich Albion avait également eu une épidémie de Covid, tandis que le match de QPR contre Sheffield United lundi soir a également été annulé en raison du retour d’un certain nombre de tests positifs par QPR.

Les blessures ont également touché les femmes de la ville, trois joueurs ont également été exclus aujourd’hui à cause du coronavirus.

On pense que mercredi, la Premier League a envoyé des lettres à tous ses clubs les informant de revenir aux mesures d’urgence afin de protéger le personnel et les joueurs et de minimiser l’impact des matchs devant être annulés en raison de cas positifs.

Ce dernier développement remet en question le match de mardi soir contre Brentford.

On ne sait pas quels joueurs et membres du personnel ont été testés positifs et combien à ce stade, mais le fait que l’équipe de Norwich ait tous été testés négatifs est un bon signe – pour l’instant du moins – que la majeure partie de l’équipe de la première équipe n’est pas affectée.