Manchester United « transporte trois joueurs avec Cristiano Ronaldo, Paul Pogba et Bruno Fernandes dans la même équipe », déclare Danny Murphy qui exhorte Ole Gunnar Solskjaer à suivre le style impitoyable de Thomas Tuchel à Chelsea

Manchester United a du mal parce qu’Ole Gunnar Solskjaer essaie de chausse-pied Cristiano Ronaldo, Paul Pogba et Bruno Fernandes dans une seule équipe.

C’est selon le spécialiste de talkSPORT Danny Murphy, qui affirme que les Red Devils « transportent essentiellement trois joueurs » pour le moment, Solskjaer ayant demandé de prendre une feuille du livre de l’impitoyable patron de Chelsea, Thomas Tuchel.

Jouer les stars Pogba, Ronaldo et Fernandes dans la même équipe nuit à Manchester United, affirme Murphy

Solskjaer a admis que son équipe n’était pas assez bonne ce week-end

Solskjaer ressent à nouveau la chaleur sur le siège d’Old Trafford après que son équipe United a subi une défaite 4-2 à la 11e place de Leicester City ce week-end.

Il s’agissait de la quatrième défaite des Diables rouges en sept matchs et a relancé le débat autour du rôle du Norvégien.

United occupe actuellement la sixième place du classement de la Premier League, à cinq points du leader Chelsea, et beaucoup comptent déjà l’équipe de Solskjaer hors de la course au titre avec seulement huit matchs joués.

Et Murphy a expliqué à talkSPORT pourquoi il pensait que Solskjaer avait du mal à obtenir des résultats de ses joueurs.

« Je l’ai dit il y a un an – Pogba et Fernandes dans la même équipe ne fonctionnent pas, à moins que vous n’en ayez huit autres qui sont des bourreaux de travail », a déclaré l’ancien milieu de terrain de Liverpool et Tottenham à White and Jordan.

Est-ce que jouer le trio de grands noms de Man United dans la même équipe coûte à United et au manager Solskjaer?

«Vous jetez Ronaldo dans le mélange, en fait, vous en portez trois, n’est-ce pas.

« C’est bien de porter trois joueurs offensifs si les autres savent ce qu’ils font derrière eux. »

Quelle est la réponse? Murphy pense que Solskjaer devrait prendre note de la façon dont les managers de ses rivaux fonctionnent et devrait suivre l’exemple impitoyable donné par le patron de Chelsea, Tuchel.

L’expert a ajouté : « Quelle est la réponse ? Travail et répercussions de la performance. Si vous n’avez pas les répercussions de la performance, vous n’obtiendrez pas le travail.

« Si vous regardez Tuchel au cours des trois dernières semaines, il n’a pas simplement changé de personnel et est parti : ‘Tu répares’.

Tuchel a changé sa sélection d’équipe après la défaite 1-0 de Chelsea à Manchester City

«Il est en fait passé à cinq au milieu de terrain, avec trois milieux de terrain centraux qui sont tous défensifs et les deux arrières latéraux, puis a joué deux attaquants – il n’a que deux joueurs attaquants sur le terrain.

« Et regarde son banc, il se fiche de qui il contrarie ! »

La nouvelle formation de Tuchel a réussi à remporter une victoire 1-0 contre Brentford de haut vol ce week-end – donc être un entraîneur égorgé est clairement la voie à suivre.

Solskjaer a été critiqué pour être trop indulgent lorsqu’il s’agit de choisir des joueurs qui n’ont pas fait leur poids ces derniers temps sur le terrain ou qui manquent de bonne forme.

Contre le capitaine du club de Leicester, Harry Maguire a été sélectionné alors qu’il revenait tout juste d’une blessure, et le défenseur central rouillé était en faute pour le but de Youri Tielemans.

Maguire a eu un après-midi à oublier à son retour

Bien que Solskjaer défende cette décision, déclarant aux journalistes après la défaite que Maguire est » un joueur énorme pour nous « , Murphy dit que le patron de United doit prendre une feuille du livre du patron de Chelsea lorsqu’il s’agit de laisser tomber ceux qui ne sont pas performants.

Manchester United et les champions en titre Chelsea reviennent en Ligue des champions cette semaine, et les deux équipes sont à la recherche d’une victoire bien méritée pour les voir monter dans leurs groupes.

Et si Solskjaer ne parvient pas à trouver un moyen de soumettre son équipe à l’Atalanta, la pression sur lui ne fera que s’intensifier.

United n’a pas réussi à éliminer les outsiders de la Ligue des champions Young Boys lors de leur premier match européen

Les quatre derniers résultats de Man United : G : Jeunes garçons 2-1 United

F : West Ham 1-2 United

G : Man United 0-1 West Ham

G: Man United 0-1 Aston Villa Le côté d’Ole ressent-il la pression ? pic.twitter.com/Ma22YdjUsX – Accumulateurs Footy (@FootyAccums) 25 septembre 2021

Ce n’est pas seulement Chelsea que Murphy pense qu’Ole devrait copier pour revenir à la victoire.

«Liverpool a remporté la Ligue des champions et la Premier League en jouant un 4-3-3. Ils avaient trois agresseurs et deux d’entre eux travaillaient comme des chiens ».

Il est juste de dire que Solskjaer a eu du mal à obtenir la puissance de combat de son équipe, une opinion qui a été reprise par la star de United Paul Pogba après la défaite au King Power.

«Nous devons être plus matures, jouer avec plus d’expérience et d’arrogance dans le bon sens. Nous devons trouver quelque chose, nous devons changer. le Français a déclaré aux journalistes.

Klopp est un autre manager qui oblige les joueurs à gagner leur place dans l’équipe

Murphy pense que si Ole peut faire travailler ses meilleurs joueurs plus fort pour leurs places et déplacer les formations jusqu’à ce qu’ils le fassent, les problèmes auxquels United pourrait bien se résoudre pourraient bien se résoudre.

« Il [Solskjaer] parlait de « la voie de United », mais « la voie de United » est de gagner en premier, un bon football en second lieu », a déclaré Murphy.

« Oui, si vous pouvez faire les deux ensemble, tant mieux. Mais United Way ne perd pas tout le temps.

