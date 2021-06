Manchester United travaille sur l’accord de Jadon Sancho alors que Paul Pogba répond à de nouvelles réclamations contractuelles

in

Manchester United est en pourparlers avec le Borussia Dortmund sur un accord pour Jadon Sancho.

Les Red Devils ont suivi l’international anglais Sancho au cours des deux dernières saisons et ont échoué lors d’un déménagement estival l’année dernière, les chefs d’Old Trafford hésitant à égaler les 108 millions de livres sterling demandés par le club allemand.

Sancho a marqué huit buts et ajouté 11 passes décisives cette saison malgré une série de revers de blessure

Cependant, ils se sont maintenant rapprochés de la signature de leur objectif après avoir conclu un accord avec le joueur lui-même.

Selon le journaliste de confiance Fabrizio Romano, Sancho a conclu un contrat de cinq ans à Old Trafford.

United n’a pas encore convenu de frais de transfert mais a entamé des négociations avec Dortmund, qui évalue désormais l’attaquant à environ 80 millions de livres sterling.

“Manchester United a conclu un accord avec le camp de Sancho à des conditions personnelles jusqu’en 2026. Jadon ne crée aucun problème”, a écrit Romano sur Twitter.

“Les négociations commencent maintenant avec le Borussia Dortmund. Prix ​​de 95 millions d’euros, AUCUN accord pour le moment.

Sancho a fait irruption sur la scène avec une campagne phénoménale au cours de la saison 2019/20, marquant 17 buts et ajoutant 16 passes décisives en 32 matchs.

Le joueur de 21 ans a connu un début de saison difficile en raison de quelques revers de blessure, mais a terminé la campagne sous une forme électrique alors que Dortmund revenait dans le top quatre pour cimenter une place en Ligue des champions.

Alors que United travaille sur un accord pour Sancho, ils espèrent également lier Paul Pogba à un nouvel accord.

Le milieu de terrain vainqueur de la Coupe du monde approche de la dernière année de son contrat actuel et a poussé à partir par le passé.

Mais il a fait une figure beaucoup plus heureuse à Old Trafford sous Ole Gunnar Solskjaer et United espère que le joueur de 28 ans restera.

S’exprimant dans son pays natal jeudi, Pogba a insisté sur le fait que son seul objectif était l’Euro avec la France et a affirmé qu’il n’avait engagé aucune discussion avec le club.

“Il me reste un an sur mon contrat, tout le monde le sait”, a déclaré Pogba dans une interview réalisée par RMC Sport. « Il n’y a pas eu de propositions concrètes de prolongation. Je suis toujours à Manchester.

« Après la saison, il y avait les vacances, donc je ne me suis pas assis avec les managers et l’entraîneur. Je suis concentré sur l’Euro.

