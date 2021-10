Manchester United v Everton et Brighton v Arsenal parmi la couverture de talkSPORT samedi alors que nous vous ramenons toute l’action en direct

Samedi est GameDay sur talkSPORT et nous avons une autre énorme journée d’action en Premier League à venir.

La Premier League a déjà été pleine de sensations fortes et de débordements cette saison et nous sommes prêts pour la même chose ce week-end.

Man United affronte Everton au début du GameDay

Nous aurons une couverture exclusive de TROIS matchs de haut niveau samedi avec Manchester United et Arsenal parmi l’action.

talkSPORT et talkSPORT 2 vous apporteront plus d’action en direct que jamais au cours de la saison 2021/22 avec plus de 100 matchs sur nos ondes au cours des semaines et des mois à venir.

Et nous serons le seul endroit où vous pourrez écouter TROIS matchs de Premier League en direct ce week-end.

Avec beaucoup à venir, voici ce que nous avons en réserve pour vous tous.

Manchester United contre Everton

La couverture commence à partir de 11h sur talkSPORT (coup d’envoi à 12h30)

GameDay débute ce week-end à Old Trafford alors que les prétendants à la Premier League, Man United, accueillent Everton en forme.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer vient de remporter une énorme victoire en Ligue des champions contre Villarreal dans laquelle Cristiano Ronaldo a encore fait la différence.

Une victoire ici verra United se diriger vers le haut du tableau.

Everton a gagné contre Norwich le week-end dernier et voudra continuer sur sa lancée pour continuer à pousser pour rester dans le top six.

Reshmin Chowdhury, Sam Matterface et Trevor Sinclair seront sur place pour toute la couverture en direct et exclusive de talkSPORT de l’affrontement.

Le tableau de la Premier League avant les affrontements de ce week-end GameDay Live avec Adrian Durham

La couverture commence à partir de 14h30 sur talkSPORT

Adrian Durham sera votre hôte pendant que nous parcourons les terrains pour les quatre coups d’envoi de 15 heures de ce week-end dans l’élite.

Burnley accueillera le bas du tableau Norwich City, tandis que Southampton se rendra à Chelsea.

Leeds accueille Watford et les Wolves affrontent Newcastle.

Durham sera rejoint par Ray Parlour et Chris Iwelumo pour vous présenter tous les objectifs au fur et à mesure qu’ils entrent.

Les loups accueillent Newcastle ce week-end Loups contre Newcastle

La couverture commence à partir de 14h30 sur talkSPORT 2 (coup d’envoi à 15h)

Notre offre de 15 heures ce week-end verra une bataille vers le bas du tableau alors que Steve Bruce, sous pression, cherche la première victoire de Newcastle de la campagne.

Les loups ont remporté deux victoires au cours des trois derniers matchs et devraient compliquer la tâche des visiteurs lors du coup d’envoi de l’après-midi.

Étonnamment, les cinq dernières rencontres entre ces deux-là se sont soldées par un match nul 1-1.

Brighton v Arsenal sera en direct sur talkSPORT Brighton v Arsenal

La couverture commence à partir de 17h15 sur talkSPORT (coup d’envoi à 17h30)

Notre spécial GameDay se terminera au stade Amex ce week-end alors que Brighton en forme a mis fin au redressement d’Arsenal.

Brighton a été solide défensivement jusqu’à présent cette saison et n’a perdu qu’une seule fois contre Everton.

Mais Arsenal arrivera après une énorme victoire dans le derby du nord de Londres et après en avoir remporté trois au rebond, cela pourrait être une bonne chose.

Ben White retournera également dans son ancien club pour la première fois depuis son énorme transfert aux Gunners dans la fenêtre de transfert d’été.

Faye Carruthers vous apportera toute la préparation avant de passer le relais à Ian Danter et Alvin Martin pour des commentaires en direct et exclusifs afin de conclure un autre spécial GameDay.

