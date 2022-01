Manchester United v Wolves LIVE: mises à jour de talkSPORT et nouvelles de l’équipe d’Old Trafford alors que Harry Maguire se blesse

Manchester United visera à lancer 2022 avec des victoires consécutives en Premier League lorsqu’il accueillera les Wolves ce soir.

Les Red Devils ont repris le chemin de la victoire lors de leur dernier match en 2021 avec un 3-1 contre Burnley.

Le choc de la Premier League débutera à 17h30 United est impatient de maintenir sa poursuite du football de la Ligue des champions sur la bonne voie et a deux matchs en main contre West Ham Les loups n’ont pas joué depuis leur match nul 0-0 contre Chelsea le 19 décembre en raison des reports de Covid .talkSPORT aura des mises à jour tout au long de la journée et vous pouvez écouter via notre lecteur radio ci-dessous

Suivez notre blog de match en direct pour des mises à jour régulières…

GETTY

Ronaldo était de retour dans les buts alors que United battait Burnley lors de son dernier match de 2021