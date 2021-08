Manchester United va envoyer Amad Diallo en prêt

in

Manchester United enverra l’ailier Amad Diallo en prêt avant la fin de la fenêtre de transfert, selon Samuel Luckhurst du Manchester Evening News.

Le joueur de 19 ans a rejoint l’équipe de Serie A Atalanta en janvier pour 37 millions de livres sterling. La saison dernière, l’Ivoirien n’a fait que huit apparitions pour United, commençant seulement deux fois.

Il rejoindra son autre attaquant droitier Facundo Pellistri pour obtenir un temps de jeu précieux ailleurs avec le jeune Uruguayen qui a récemment rejoint Alaves en prêt.

Manchester va envoyer Amad Diallo en prêt

Amad vu comme un futur

Après que le club ait refusé de respecter l’évaluation du Borussia Dortmund pour Jadon Sancho la saison dernière, ils ont signé Amad Diallo le jour de la date limite en octobre dernier. Cependant, avec l’arrivée de Sancho et Jesse Lingard de retour de son prêt à West Ham, il est très peu probable qu’il obtienne le temps de jeu dont il a besoin pour poursuivre son développement.

L’Ivoirien a grandement besoin de plus d’expérience en équipe première à un niveau élevé, n’ayant disputé que 12 apparitions dans le football senior. Il a impressionné quand il a joué. L’un des faits saillants étant son but contre l’AC Milan en Ligue Europa la saison dernière. Il est clairement un talent de premier plan, et avec le point de départ susmentionné, il pourrait s’épanouir avant d’atteindre son potentiel croissant.

Manchester United affronte Leeds United le jour de l’ouverture

Manchester United débutera sa nouvelle campagne de Premier League contre Leeds United à Old Trafford le samedi 14 août. L’attaquant Edinson Cavani manquera presque certainement car il est en pause prolongée après la Copa America.

Jesse Lingard est également incertain après avoir été testé positif au covid-19 la semaine dernière. Pendant ce temps, Marcus Rashford pourrait être mis à l’écart jusqu’en octobre alors qu’il subit une opération à l’épaule, portant un coup dur à Manchester United dans toute poursuite du titre.

Cependant, Anthony Martial, Daniel James et Mason Greenwood sont tous disponibles pour l’ouverture de la saison de Premier League.

