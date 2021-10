Manchester United veut que Marcus Rashford se renforce pour limiter les risques de blessure – Man United News And Transfer News

Manchester United a demandé à Marcus Rashford de se muscler pour essayer de lutter contre d’autres blessures sur toute la ligne.

L’attaquant, absent depuis son opération après les Championnats d’Europe, s’apprête à revenir pour la première fois cette saison.

La procédure a eu lieu sur son épaule où le joueur souffre de raideurs et de courbatures depuis plus d’un an.

Il est depuis retourné à l’entraînement en marquant deux fois lors du match amical à huis clos contre les Blackburn Rovers.

Rashford a été un élément clé de la reconstruction d’Ole Gunnar Solskjaer au club et c’est complètement différent de ne pas voir son partenariat avec Luke Shaw sur le flanc gauche.

Selon le Daily Mail, le joueur de 23 ans a ajouté 4 kg de muscles au bas de son corps alors qu’il travaillait pour se remettre en forme après une longue période.

Cependant, en raison du travail limité au gymnase sur son épaule, il a perdu de la masse musculaire dans le haut de son corps.

Non seulement la masse musculaire supplémentaire aidera sa condition physique, mais elle aidera également l’Anglais sur le terrain de football face à des joueurs adverses.

United considère cela comme une précaution en raison des exigences physiques de la Premier League et du nombre de fois où les joueurs sont susceptibles de subir une blessure à long terme.

Ils espèrent que s’il prend encore plus de volume, il deviendra peu probable que le joueur de 23 ans se blesse.

Rashford souffrait auparavant d’une double fracture du dos qui a entravé ses performances lors des matchs de championnat la saison dernière.

Il a tenu cette blessure à côté d’une blessure au bras et d’une blessure au pied qui se sont toutes complètement rétablies après plusieurs mois d’absence depuis l’Euro.

Les fans de United seront ravis de le voir revenir à l’action et, espérons-le, en pleine forme physique alors qu’il commence à récupérer sa position de départ par rapport aux options actuelles.