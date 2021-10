Manchester United veut une victoire en Ligue des champions contre l’Atalanta, mais Ole Gunnar Solskjaer sera inquiet de la forme de choc de Cristiano Ronaldo contre l’équipe de Serie A

Manchester United espère mettre fin à sa mauvaise forme avec une victoire qui remonte le moral contre l’Atalanta en Ligue des champions mercredi.

Ils subissent une forme difficile, aggravée par une défaite 4-2 contre Leicester au King Power Stadium.

Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont vécu un après-midi cauchemardesque au King Power Stadium

Le manager des Red Devils, Ole Gunnar Solksjaer, est sous pression, bien que les rapports suggèrent que son travail est sécurisé pour le moment, malgré le fait que son équipe n’ait enregistré que deux victoires lors de ses sept derniers matches toutes compétitions confondues.

Un affrontement avec l’Atalanta en Ligue des champions à Old Trafford représente un excellent moyen de se remettre sur les rails.

Et tandis que la signature estivale de la superproduction Cristiano Ronaldo est un homme qui sait tout sur la tenue de Serie A, sa formation contre eux pourrait laisser le patron Solskjaer un peu inquiet.

La superstar portugaise a passé trois saisons en Italie avec la Juventus, marquant 101 fois en 134 apparitions.

Ronaldo ne l’a pas fait à sa manière à la Juventus

Mais Ronaldo n’a pas eu beaucoup de succès face à La Dea.

Le joueur de 36 ans a marqué trois buts en Serie A contre l’Atalanta, mais n’a jamais été du côté des vainqueurs lors de ses quatre matches de championnat contre eux, la Juve faisant match nul à chaque fois.

Il a raté deux rencontres contre l’opposition de mercredi en raison d’une blessure et en décembre de l’année dernière, un penalty a été sauvé par l’actuel gardien de Tottenham Pierluigi Gollini.

L’échec a coûté deux points à la vieille dame, ce qui leur aurait permis de terminer deuxième de la ligue au lieu de quatrième.

Gollini célèbre avoir sauvé le penalty de Ronaldo

La dernière rencontre de Ronaldo contre l’Atalanta, cependant, l’a vu remporter sa seule victoire en six affrontements toutes compétitions confondues.

Lors de la finale de la Coppa Italia la saison dernière, la Vieille Dame a remporté le match 2-1, garantissant que l’international portugais a remporté toutes les ligues et coupes nationales dans trois pays différents.

Plus particulièrement, le dernier match de championnat de l’ancien attaquant de la Juventus contre l’Atalanta l’a vu écraser les rêves de l’ailier arrière Robin Gosens après le match.

L’international allemand tenait à s’emparer du maillot de Ronaldo mais n’a pas réalisé son souhait.

Gosens s’est ouvert sur l’humiliation qu’il a ressentie lorsque Ronaldo l’a snobé

Le joueur de 27 ans, qui était lié à un transfert à Leicester, Manchester City et Chelsea l’été dernier, a rappelé l’incident dans son autobiographie et a déclaré : « Après le match contre la Juventus, j’ai essayé de réaliser mon rêve d’avoir le maillot Ronaldo.

« Après le coup de sifflet final, je suis allé vers lui, n’ayant même pas rendu public pour célébrer… mais Ronaldo n’a pas accepté.

« J’ai demandé : ‘Cristiano, puis-je avoir votre chemise ?’ Il ne m’a même pas regardé, il a juste dit : ‘Non !’ J’étais complètement rougi et honteux. Je suis parti et je me suis senti petit.

« Vous savez ce moment où quelque chose d’embarrassant se produit et vous regardez autour de vous pour voir si quelqu’un l’a remarqué ? C’est ce que j’ai ressenti et j’ai essayé de le cacher.

Gosen s’est vengé de Ronaldo lorsqu’il a produit une masterclass lors de la victoire 4-2 de l’Allemagne sur le Portugal à l’Euro 2020.

La performance de Gosens a vu le Portugal de Ronaldo s’incliner

Il est inscrit sur la feuille de match et a fait deux passes décisives lors de l’affrontement en juin, mais ne pourra pas faire plus de dégâts mercredi en Ligue des champions car il est blessé à la cuisse.

Cela pourrait aider Ronaldo, quintuple vainqueur de la Ligue des champions, à améliorer son record contre l’Atalanta pour restaurer la forme gagnante de United, mais en ce moment, sa rencontre imprévisible.

