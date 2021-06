Manchester United voit Leon Goretzka du Bayern Munich remplacer Paul Pogba

Turquie : Von Der Leyen « aurait pu être mis en place », selon un expert Selon l’ancien conseiller et rédacteur de discours du président du Conseil européen de l’époque, Donald Tusk, la chancelière allemande et le Premier ministre néerlandais ont offert à la Turquie plus d’argent pour l’accord migratoire de l’UE signé avec le […] More