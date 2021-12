Manchester United vs Brighton reporté, mais la Premier League présente son intention de voir d’autres matches se dérouler en toute sécurité au milieu de la propagation de la variante COVID Omicron

Le choc de Manchester United à domicile contre Brighton samedi a été reporté au milieu de l’épidémie de COVID à Old Trafford, a-t-il été confirmé.

Cependant, le premier ministre a fait part de son intention que d’autres rencontres se déroulent comme prévu lorsqu’elles sont sûres.

getty

Le choc d’Old Trafford devait débuter samedi à 12h30

Une déclaration lue jeudi: « C’est avec regret qu’il s’agit du quatrième match de Premier League à avoir été reporté la semaine dernière.

« Tout en reconnaissant qu’un certain nombre de clubs connaissent des épidémies de COVID-19, la ligue a l’intention de poursuivre son calendrier de rencontres actuel dans la mesure du possible en toute sécurité. La santé et le bien-être de toutes les personnes concernées restent notre priorité.

« En ce qui concerne le match de Manchester United samedi, le club continue d’avoir une épidémie de COVID-19 en cours au sein de son équipe, ce qui les a empêchés d’aligner une équipe pour le match à Old Trafford.

« Un nombre important de cas de COVID-19 ont conduit à l’annulation de leur match contre le Brentford FC plus tôt cette semaine, et aujourd’hui, des tests positifs supplémentaires ont été confirmés.

getty

On craint que le football à travers le pays ne s’arrête

« Le conseil évalue les demandes de report de matchs au cas par cas, sur la base des règles existantes et des directives de report COVID-19 émises à tous les clubs. Il évaluera un certain nombre de facteurs, notamment la capacité d’un club à aligner une équipe ; le statut, la gravité et l’impact potentiel de l’épidémie de COVID-19 au club ; et la capacité des joueurs à se préparer et à jouer le match en toute sécurité. Le conseil d’administration doit également tenir compte des risques plus larges pour l’opposition et les autres personnes avec lesquelles le club peut entrer en contact.

« À la lumière de la récente augmentation des cas de COVID-19 à travers le pays, la Premier League a réintroduit des mesures d’urgence. Ceux-ci incluent des protocoles tels que des tests plus fréquents, le port de couvre-visages à l’intérieur, le respect de la distanciation sociale et la limitation du temps de traitement. »

