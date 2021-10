Manchester United vs Leicester City: aperçu de la Premier League – Man United News And Transfer News

Manchester United fait face à son test le plus difficile à ce jour alors qu’il se rend au King Power Stadium pour affronter Leicester dans un affrontement important en Premier League.

Le match se jouera samedi à 15 heures et ne sera donc pas diffusé en direct au Royaume-Uni, la troisième fois que United n’a pas été diffusé à la télévision cette saison.

Après une pause internationale qui a semblé durer toute une vie, les Red Devils auront hâte de retrouver le chemin de la victoire avec une série de matchs particulièrement exténuante.

Former

La pause internationale est arrivée à un mauvais moment pour United, qui a dû se torturer à cause de sa mauvaise forme pendant la pause de deux semaines.

United n’avait remporté que deux de ses six matchs avant la pause, les performances devenant de plus en plus erratiques.

United n’a pas gardé sa cage inviolée à Old Trafford depuis mars et n’en a réussi qu’une jusqu’à présent cette campagne malgré la forme héroïque de David De Gea.

Alors que United a connu des hauts et des bas, ses adversaires ont été largement médiocres cette campagne, se retrouvant actuellement 13e.

Deux victoires en sept matchs de Premier League et une série d’une victoire sur sept dans toutes les compétitions ont amené beaucoup à se demander si les 5èmes places consécutives de Leicester prendront fin ce trimestre.

Une chose est sûre, ces deux clubs ont besoin d’une grosse victoire pour démarrer leur saison et alléger la pression croissante sur les deux gaffers.

Nouvelles de l’équipe

United sera privé de Raphael Varane, qui a été éliminé en finale de la Ligue des Nations et devrait être absent pendant plusieurs semaines.

Harry Maguire est également un doute majeur après s’être blessé lors du match nul avec Aston Villa fin septembre.

Fred et Edinson Cavani manqueront probablement d’avoir joué pour le Brésil et l’Uruguay aux premières heures de vendredi matin.

Cependant, l’ailier Marcus Rashford pourrait être en lice après s’être remis d’une opération à l’épaule et pourrait faire sa première apparition de la saison.

Voici comment United pourrait s’aligner ce jour-là.

Leicester sera définitivement sans Wesley Fofana, James Justin et Nampalys Mendy, qui souffrent tous de blessures à long terme.

Surtout, Wilfred Ndidi manquera probablement après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers avant l’affrontement avec Crystal Palace, mais l’ancien homme de United Jonny Evans pourrait faire un retour au centre de la défense.

Prédiction

Lors de leur premier véritable test de la saison, United doit simplement gagner, ils doivent capitaliser sur la mauvaise forme de Leicester et la perte de Wilfred Ndidi et espérer qu’un duo de défenseurs centraux Eric Bailly et Victor Lindelof pourra tenir bon. Leicester 0-1 United.