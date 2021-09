Manchester United vs Newcastle United: Comment regarder les débuts de Ronaldo depuis l’Inde

Cristiano Ronaldo qui avait rejoint Manchester United en 2003 a quitté le club après un passage très réussi en 2009 pour rejoindre le Real Madrid. Et maintenant, après ce que l’on ne peut qu’appeler une séance de transfert sensationnelle, le footballeur portugais revient pour son deuxième passage à Old Trafford après 12 ans.

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United et la Premier League auraient eu lieu après l’échec des pourparlers de l’agent de Ronaldo, Jorge Mendes, avec Manchester City. Man City est le premier club rival des Red Devils qui s’intéressaient à Ronaldo après avoir échoué à obtenir Harry Kane.

Là où les pourparlers ont échoué avec Man City, Man United a immédiatement conclu un accord avec un montant initial de 13 millions de livres sterling (15 millions d’euros / 18 millions de dollars) et des ajouts allant jusqu’à 7 millions de livres sterling (8 millions d’euros / 9 millions de dollars) pour porter les 36 ans -vieille star revient à Old Trafford, que beaucoup considèrent comme le titre de gloire de Ronaldo.

Quand Ronaldo fera-t-il son apparition à Man United ?

Ronaldo devrait faire ses deuxièmes débuts pour les Red Devils le 11 septembre, un samedi, lors d’un match de Premier League contre Newcastle United sur le terrain de Manchester United, Old Trafford. Le match débutera à 19h30 IST.

Alors que d’autres rumeurs prétendent que Ronaldo pourrait sauter l’apparition de samedi conformément au protocole Covid-19 après son devoir international avec le Portugal. Il pourrait plutôt faire une apparition complète le 14 septembre, qui est un mardi lors de l’affrontement de la Ligue des champions contre les Young Boys qui devrait avoir lieu à 22h15 IST. Tout se résume au manager de Man United, Ole Gunnar Solskjaer, et à sa décision quant au moment où Ronaldo fera sa première apparition.

(Crédit image : Manchester United)

Comment regarder Man United contre Newcastle en Inde ?

Pour ceux qui souhaitent assister au match du samedi, ils peuvent se connecter à l’une de ces chaînes sportives à la télévision, notamment Star Sports Select 1, Star Sports Select 1 HD, Star Sports Select 2, Star Sports Select 2 HD et Star Sports 3. Le match sera également diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar et sera également disponible sur Jio TV.

