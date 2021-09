Manchester United vs Newcastle United: nouvelles de l’équipe tardives – Man United News And Transfer News

Fred est disponible pour la sélection pour Manchester United aujourd’hui après que le Brésil a reculé sur sa décision d’exercer une restriction automatique de cinq jours des joueurs de leur pays après un match international.

Plusieurs pays d’Amérique du Sud ont invoqué la règle en guise de représailles parce que la Premier League a ordonné à leurs clubs de ne pas libérer de joueurs pour les matchs se déroulant dans les pays de la liste rouge de Covid.

Fred était sur le point d’être victime de la querelle politique mais «plus tôt dans la journée [yesterday], le Mexique a retiré sa plainte auprès de la Fifa concernant l’omission de Raúl Jiménez de se présenter en mission internationale », rapporte le Times.

“Le Brésil a emboîté le pas plus tard, avec le Chili.”

Le joueur de 28 ans a débuté les trois matches de Premier League de United jusqu’à présent cette saison, marquant lors de la défaite 5-1 de Leeds United, mais concédant également un but contre son camp lors du match nul 1-1 à Southampton.

Ses partenariats avec Nemanja Matic contre Southampton et Paul Pogba contre les Wolves semblaient pour le moins fragiles.

Dans un autre coup de pouce pour le milieu de terrain de United, le patron Ole Gunnar Solskjaer a évoqué hier avec hésitation l’implication possible de Scott McTominay.

“Scott s’est remis très rapidement de l’opération, donc s’il va jouer ou non, je ne suis pas sûr, mais probablement pas, selon qui nous avons également de disponible, qui nous pouvons utiliser”, a déclaré le patron.

Avec Fred maintenant disponible, il semble presque certain d’après les commentaires de Solskjaer que l’Écossais ne commencera pas le match d’aujourd’hui malgré la piètre performance du premier lors des matchs récents.

Donny van de Beek est une autre option de milieu de terrain et plus tôt dans la semaine, il a parlé de sa préférence pour jouer dans la position de numéro six, ce qui pourrait être considéré comme un encouragement pour Solskjaer à l’essayer dans un rôle plus profond.

Jadon Sancho s’est remis de la blessure qui l’a vu rater les deux matchs de l’Angleterre pendant la pause internationale. Il s’entraîne depuis deux jours, ce qui peut suffire pour une place de départ.

Solskjaer a également confirmé que Dean Henderson est complètement remis de la fatigue post-Covid et qu’Alex Telles est encore “à quelques semaines” d’un retour à l’action.