Manchester United Women: Huit joueuses appelées pour un devoir international – Man United News And Transfer News

Un certain nombre de joueuses de Manchester United ont été appelées à jouer pour les Lionnes lors des éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA.

La gardienne numéro des Reds, Mary Earps, a été sélectionnée dans l’équipe de 25 joueurs qui affrontera la Macédoine du Nord et le Luxembourg. Earps a partagé l’annonce sur les réseaux sociaux avec un simple commentaire – “Remerciant”.

La gardienne a été exclue de l’équipe au cours des derniers camps d’entraînement, elle sera donc reconnaissante de revenir jouer pour son pays.

Les autres joueuses de United, Lucy Staniforth et Ella Toone, ont également été appelées avec la capitaine du club Katie Zelem.

@1MaryEarps 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

@EllaToone99 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

@KatieZel 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

@LucyStan37 Félicitations, les rouges ! 💪#MUFemmes | #Lionnes https://t.co/mqTNiahlKy – Femmes de Manchester United (@ManUtdWomen) 7 septembre 2021

Ella Toone faisait également partie de l’équipe de Grande-Bretagne qui s’est rendue aux Jeux olympiques de Tokyo en juillet et a impressionné lors des récents camps en Angleterre.

Zelem a déjà été appelé mais a dû se retirer en raison d’un contrat avec Covid 19. Les anciens joueurs de United Alex Greenwood et Ebony Salmon rejoignent également l’équipe.

Les lionnes emmenées par l’entraîneur Sarina Wiegman affronteront d’abord la Macédoine du Nord le 17 septembre. Quatre jours plus tard, ils affronteront le Luxembourg à l’extérieur le mardi 21 septembre.

Ces quatre rouges ont tous figuré dans le match d’ouverture de United en WSL contre Reading, qu’ils ont remporté 2-0.

Pendant ce temps, Vilde Boe Risa et Maria Thorisdottir ont été appelées pour la Norvège tandis qu’Ivana Fuso et On Batlle ont été appelées respectivement pour le Brésil et l’Espagne.