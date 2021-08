Manchester United Wonderkid Ethan Laird rejoint Swansea City

Le prodige de Manchester United, Ethan Laird, a signé un contrat de prêt d’un an avec Swansea City. L’équipe du championnat espère que Laird fournira un coup de pouce pour franchir la ligne dans leur offre de promotion, après avoir atteint la finale des séries éliminatoires la saison dernière.

Wonderkid Ethan Laird signe un prêt pour Swansea City

Impressionnant sur la dernière campagne de prêt

Ce n’est pas le premier prêt de Laird dans l’EFL, ni son premier avec le nouveau patron de Swansea, Russell Martin. L’arrière anglais a passé la seconde moitié de la saison dernière sous Martin au MK Dons, et a impressionné beaucoup par ses capacités à la fois défensivement et plus haut sur le terrain.

Ces performances lui ont valu le grand pas en avant que représente ce déménagement au Pays de Galles, lui permettant d’acquérir une expérience gagnante dans une équipe qui n’est pas loin d’être de qualité en Premier League. Martin a évidemment été tellement impressionné par Laird la saison dernière qu’il pensait que le défenseur était capable de jouer à un niveau aussi élevé et a décidé de le signer pour la deuxième fois.

Très bien noté à Old Trafford

Laird est l’un des jeunes les plus cotés des Red Devils au club, aux côtés de James Garner, Hannibal Mejbri, Anthony Elanga et Joe Hugill.

L’Anglais est considéré comme une future star du club et pourrait dès la saison prochaine être maintenu dans et autour de l’équipe première pour fournir une concurrence à l’arrière droit actuel Aaron Wan-Bissaka, bien que la partie de Manchester ait signalé la recherche d’un le défenseur arrière droit pourrait retarder cela d’un an ou deux de plus.

L’excellent potentiel de Laird est la raison pour laquelle les Red Devils poursuivraient Kieran Trippier plutôt que quelqu’un de plus jeune.

Ole Gunnar Solskjaer souhaite créer une certaine concurrence pour Wan-Bissaka après avoir vu l’effet drastique que l’acquisition d’Alex Telles a eu sur Luke Shaw, mais ne veut pas qu’une telle signature nuise au développement de Laird de quelque manière que ce soit. Agé de 30 ans et toujours un joueur de grande qualité à part entière, Trippier serait l’homme parfait pour faire l’affaire, assez jeune pour jouer régulièrement, mais assez vieux pour ne pas être à son apogée au moment où il n’est plus nécessaire.

Photo principale

