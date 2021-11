Manchester United XI préféré: la formation idéale pour détruire Watford en difficulté – Man United News And Transfer News

Un Manchester United très troublé affronte Watford en Premier League ce week-end alors que les fans demandent le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer.

Après avoir concédé cinq buts à domicile à une équipe de Liverpool qui semble avoir des kilomètres d’avance sur nous, Solskjaer a commencé à changer sa formation en 3-5-2 pour essayer d’intégrer Edinson Cavani dans le mix.

Cependant, cela n’a pas fonctionné comme le patron l’aurait souhaité, son travail étant toujours suspendu à un fil après avoir concédé deux autres buts à domicile contre Manchester City.

De nombreux fans conviendront qu’une formation sera difficile à choisir avant le match de ce week-end, car des joueurs clés tels que Raphael Varane, Paul Pogba et Cavani sont tous blessés et les joueurs ont du mal à s’intégrer dans le 4-3-2 préféré du manager. -1 système.

Si j’étais le manager de United, je n’aurais aucune idée par où commencer car il est difficile de choisir qui est le joueur le plus en forme.

Cependant, je me tournerais vers Chelsea de Thomas Tuchel et sa formation préférée en 3-4-2-1 car je pense que ce style conviendrait à United à l’avenir.

Gardien de but: David De Gea. Sans l’ombre d’un doute, je resterai avec Dave pour l’instant car il a été sensationnel pour nous cette saison malgré la mauvaise forme. C’est comme si la forme s’était inversée par rapport à la saison dernière avec la plupart des joueurs hors de forme et notre numéro un montrant à nouveau un aperçu de son meilleur. Le manque de forme de nos autres gardiens comme Tom Heaton et Dean Henderson serait une sélection risquée à ce stade de la compétition.

La défense: Une défense de cinq hommes avec des ailiers serait une façon logique d’aller de l’avant étant donné que c’est la défense sur laquelle il faut travailler. Beaucoup de gens pourraient prétendre que nous n’avons pas les bons joueurs pour cette formation, en particulier au poste d’arrière droit ainsi qu’un troisième défenseur central compte tenu de notre crise de blessures.

J’ai opté pour une défense expérimentale qui, je pense, est logique étant donné que Watford défendra principalement. Les ailiers pour lesquels j’ai opté sont Alex Telles à l’arrière gauche après avoir impressionné cette saison et Jadon Sancho, un ailier ringer au poste d’ailier droit.

Je pense que c’est une option sûre pour le match de ce week-end car cela n’éliminerait pas les spécialités de Sancho telles que son style offensif, étant donné qu’il s’agira principalement d’une équipe offensive contre un Watford défensif qui se trouve juste en dehors de la zone de relégation.

Pour les trois défenseurs centraux, je suis parti avec Eric Bailly, Harry Maguire et Luke Shaw. Pas par choix, car nos options sont très limitées pour le moment. Je pense que ce serait une erreur de laisser tomber Shaw malgré sa baisse de forme au début de cette saison. Il a déjà fait ses preuves dans ce rôle de défenseur central gauche. Bailly a montré une grande forme au cours des semaines précédentes et je pense qu’il mérite une place dans le match de ce week-end. Maguire occupe les deux autres places après la blessure de Varane alors que Lindelof figure sur le banc.

Milieu de terrain : Le double pivot est un point intéressant uniquement parce que je ne pense pas que Solskjaer ait tiré le meilleur parti des joueurs qui occupent cette position. Je ne pense pas que le double pivot « McFred » fonctionne malgré le talent qu’ils ont clairement, surtout lorsqu’ils sont en service international. J’opterais pour Fernandes et Fred cette fois-ci car je pense que les Portugais jouent mieux en profondeur et nous n’avons pas encore assez vu cela. Je pense aussi que Fred pourra fonctionner si Fernandes est capable de défendre lorsque les Brésiliens attaquent.

Marcus Rashford et Mason Greenwood complèteront les positions d’attaquant gauche et droite. Les deux Anglais ont fait preuve de qualité au fil des mois, notamment dans le cas de Rashford depuis son retour de blessure.

Avec Greenwood occupant à droite, je pense que cela aidera Sancho à aller de l’avant, les deux joueurs changeant régulièrement, car nous savons qu’ils peuvent également défendre tous les deux.

Le buteur: Cela ne peut être personne d’autre. Cristiano Ronaldo. Sans doute notre joueur de la saison jusqu’à présent. Nous avons besoin d’un vrai leader sur le terrain et nous ne voyons rien d’autre que ça en Ronaldo et il est toujours là pour sauver la situation si le résultat tourne mal.

Cette formation est bien sûr expérimentale mais c’est quelque chose que j’aimerais voir Solskjaer pousser pour tirer le meilleur de ses joueurs et pouvoir régulièrement reposer certains des joueurs épuisés comme Aaron Wan-Bissaka et sans aucun doute, Bruno Fernandes.