Manchin approuve Murkowski et dit qu’il soutiendrait sa candidature à la réélection de 2022 “ en un clin d’œil ” ⋆ .

Le sénateur américain Joe Manchin (D-WV), qui a approuvé la sénatrice américaine Susan Collins (R-ME) en 2020, est une fois de plus perplexe pour un sénateur républicain.

Lors d’une rare interview conjointe pour le podcast Deep Dive de Politico avec la sénatrice américaine Lisa Murkowski (R-AK), Manchin a déclaré qu’il ferait sa candidature à sa réélection en 2022 «en un clin d’œil».

L’ancien président Donald Trump a déclaré qu’il soutiendrait son challenger, l’ancien commissaire du département de l’administration de l’Alaska Kelly Tshibaka.

Tshibaka a publié une déclaration après la nouvelle et s’est demandé si le sénateur américain Bernie Sanders (I-VT) pourrait être le prochain à approuver Murkowski.

“Le marais protège les siens et Manchin sait que Murkowski lui ressemble plus que les Alaskiens dont elle a oublié”, a déclaré Tshibaka dans le communiqué.

Tshibaka a accusé les deux d’être «des oiseaux d’une plume rassemblés ensemble» et qu’ils ont tous les deux voté «Pour retirer Trump après son départ, pour garder Obamacare et pour l’amnistie pour les immigrants illégaux.»

. @ KellyForAlaska: “Le marais protège les siens et Manchin sait que Murkowski lui ressemble plus que les Alaskiens dont elle a oublié.” Comme Manchin, Murkowski a voté: ‼ ️Pour supprimer Trump après son départ

‼ ️Pour garder Obamacare

‼ ️Pour l’amnistie des immigrés clandestins Bernie approuve le prochain? https://t.co/2h8dVQG5Lj pic.twitter.com/oPNvwzJuYW – Tim Murtaugh (@TimMurtaugh) 23 avril 2021

À propos de Murkowski, Manchin a déclaré: «J’ai rencontré beaucoup de bonnes personnes en Alaska, ils savent quand ils ont la vraie affaire, et ils voient la personne qui réunit les deux côtés, essayant de rechercher le meilleur intérêt. . »

“Les gens comprennent qu’ils ont une personne qui comprend l’Alaska et qui a l’Alaska dans son sang et dans chaque partie de ses veines et chaque morceau de son corps”, a insisté Manchin.

