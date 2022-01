Le sénateur Joe Manchin (D., W. Va.) arrive au Capitole à Washington, DC, le 27 septembre 2021. (Elizabeth Frantz/.)

Le sénateur Joe Manchin (D., W. Va.) a refusé de parler mardi du projet de loi Build Back Better du président Biden, affirmant qu’il n’y avait « aucune négociation en cours pour le moment ».

Le commentaire de Manchin, rapporté par Burgess Everett de Politico, semble contredire le rapport d’Axios plus tôt cette semaine selon lequel le sénateur est prêt à reprendre les dispositions relatives au climat et à la garde d’enfants dans le programme de dépenses sociales massives si la Maison Blanche supprime le crédit d’impôt pour enfants amélioré ou considérablement abaisse les plafonds de revenu pour les familles admissibles.

« Je ne vais vraiment pas parler de Reconstruire en mieux… il n’y a pas de négociation en cours pour le moment », déclare Manchin. On dirait qu’il est en assez mauvais état – Burgess Everett (@burgessev) 4 janvier 2022

Les rapports interviennent des semaines après que Manchin a annoncé le 19 décembre qu’il « ne peut pas voter pour continuer » le plan de dépenses sociales de près de 2 000 milliards de dollars, anéantissant les espoirs des démocrates que le démocrate modéré pourrait être persuadé de soutenir le projet de loi.

«Je ne peux pas voter pour continuer avec ce projet de loi. Je ne peux pas. J’ai essayé tout ce qui était humainement possible. Je ne peux pas y arriver », a déclaré Manchin lors d’une apparition sur Fox News dimanche.

« Vous avez terminé – c’est un non », a déclaré l’hôte Bret Baier.

« C’est un non, sur cette législation », a répondu Manchin. « J’ai essayé tout ce que je sais faire. »

À l’époque, Manchin avait suggéré que les législateurs se concentrent plutôt sur d’autres problèmes tels que Covid, l’inflation et la dette fédérale de 29 000 milliards de dollars.

Axios a suggéré qu’une solution possible pour ramener Manchin à bord serait de supprimer le crédit d’impôt pour enfants de la législation Build Back Better, notant que Manchin est toujours préoccupé par la taille et la portée du paquet et qu’il continue de dire à ses collègues qu’il est préoccupés par les effets inflationnistes de tant de dépenses gouvernementales.

Le rapport ajoute que Biden et Manchin se sont entretenus par téléphone le soir de l’annonce de Manchin et que le couple a accepté de continuer à parler. Manchin serait resté en contact avec de hauts responsables de la Maison Blanche pendant les vacances.

