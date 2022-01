Manchin brise les fantasmes de Schumer sur l’obstruction systématique, reconstruis mieux – RedState

Le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer (D-NY) a annoncé qu’il essaierait de créer une mesure d’obstruction systématique pour faire adopter un projet de loi sur les «droits de vote». Le but ultime de leur calcul n’a rien à voir avec les « droits de vote ». Toute personne qui peut voter légalement peut le faire. Personne n’est empêché de voter. Il s’agit d’un effort pour fédéraliser les élections. Et l’une des raisons pour lesquelles ils sont si pressés de faire cela, c’est parce qu’ils savent qu’ils sont sur le point de se faire crémer à mi-parcours – ils doivent faire quelque chose, n’importe quoi, pour perturber cela.

En ce qui concerne le sénateur Joe Manchin (D-WV) et le sénateur Kyrsten Sinema (D-AZ) – les deux sénateurs démocrates qui sont déclarés opposants à la suppression de l’obstruction systématique – Schumer a déclaré qu’ils devaient continuer à « les presser et à faire pression eux et en les pressant jusqu’à ce qu’ils le fassent [comply]. «

AUSSI dans @PunchbowlNews AM : nous zoomons sur le 2022 incroyablement délicat de @SenSchumer, rempli de priorités pour lesquelles il n’a pas de chemin immédiat, évident ou même furtif vers le succès. pic.twitter.com/wDHkQGiVnJ – Jake Sherman (@JakeSherman) 4 janvier 2022

Gee, parce que cette stratégie fonctionnait si bien avant ? La folie, c’est faire la même chose encore et encore et s’attendre à un résultat différent, n’est-ce pas ? Ça n’a pas beaucoup de sens, Chuck. Bien sûr, le problème est qu’il ne peut pas argumenter à partir du sens parce que tous les sens vont dans la direction opposée. Que vont-ils faire lorsqu’ils n’auront plus le pouvoir et qu’ils seront à nouveau minoritaires ? Ils n’y pensent pas parce qu’ils mettent tout en œuvre pour s’emparer du pouvoir maintenant, avec l’idée que s’ils le font, ils peuvent bloquer les républicains à perpétuité.

Mais Joe Manchin a déjà fait éclater la bulle de Schumer et fait ce but. Il a déclaré aux journalistes aujourd’hui que toute exclusion serait un « poussièrement lourd », que si vous faisiez cela « vous mangez toute la dinde », ce qui signifie qu’une fois que vous avez emprunté cette route, vous avez tué l’obstruction systématique. Il a refusé d’accepter tout ce qui n’était pas bipartite. Traduction : Pas de dés, Chuckie. Pourtant, Schumer semble simplement refuser la livraison du message.

Manchin a clairement indiqué qu’il comprenait que cela reviendrait hanter les démocrates s’ils faisaient quelque chose d’aussi stupide. « Pour nous, faire cavalier seul… cela vous revient assez durement », a déclaré Manchin, mentionnant spécifiquement le regretté Harry Reid qui a fait exploser l’obstruction systématique des juges de niveau inférieur et comment cela est revenu mordre les démocrates. Lui et Sinema comprennent cela, mais pas la plupart des autres démocrates.

Mais Manchin ne l’a pas laissé là. Il a répondu aux questions sur l’orientation du projet de loi Build Back Better (BBB) ​​car certains rapports avaient signalé qu’il pourrait être question de le découper en projets de loi plus petits et plus faciles à adopter. Manchin en a détrompé tout le monde, du moins en ce qui le concernait. « Il n’y a aucune négociation en cours pour le moment », a déclaré Manchin.

Le sénateur Joe Manchin : « Je ne vais vraiment plus parler de Build Back Better parce que je pense avoir été très clair à ce sujet. Il n’y a pas de négociations en cours pour le moment, d’accord ? » pic.twitter.com/SDNJhU8ew3 – La Colline (@thehill) 4 janvier 2022

Manchin a déclaré qu’il n’allait rien faire pour diviser le pays et que tout le monde devait travailler de l’autre côté de l’allée.

Donc, je ne sais pas ce que Schumer pense qu’il va faire avec un vote, à part peut-être blesser certains de ses gens qui pourraient avoir besoin de se présenter dans des districts plus modérés ou rouges. Comme nous l’avons noté, la position de Joe Manchin peut en fait aider certaines de ces personnes si elles ne sont pas étiquetées avec le vote pour le BBB. Il ne semble certainement pas que Schumer ait Manchin à bord avec quoi que ce soit.