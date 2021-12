Manchin dit non au plan Build Back Better de Biden

La loi Reconstruire en mieux – au moins comme écrit actuellement – est mort, a déclaré dimanche le sénateur Joe Manchin (D-WV) lors d’une apparition sur Fox News dimanche. Qu’il puisse être ressuscité sous une nouvelle forme dépend de Manchin.

Le projet de loi, qui proposait 1,75 billion de dollars de dépenses sociales et climatiques, est sur un terrain instable depuis un certain temps. Bien que la mesure soit un élément clé de l’agenda du président Joe Biden, Manchin a exprimé pendant des mois des inquiétudes quant à la portée et au coût du projet de loi. Maintenant, Manchin, dont le vote est crucial compte tenu de la faible majorité des démocrates au Sénat, dit qu’il ne le soutiendra pas en raison des inquiétudes concernant la résurgence de la pandémie de Covid-19 et la hausse de l’inflation.

« Je ne peux pas voter pour continuer avec ce projet de loi », a déclaré Manchin à l’animateur de Fox News dimanche, Brett Baier. « C’est un non à cette législation. »

« Je ne peux pas voter pour continuer avec ce projet de loi. » – Le sénateur Joe Manchin (D-WV) a déclaré que le plan Build Back Better du président Biden « est un non ». « J’ai essayé tout ce qui était humainement possible. Je ne peux pas y arriver. pic.twitter.com/HsgXgYms3e – Le recomptage (@therecount) 19 décembre 2021

Manchin a affirmé à plusieurs reprises que les dépenses du BBB augmenteraient et renforceraient l’inflation, bien que la Maison Blanche et de nombreux économistes aient repoussé cette question. Une lettre de 17 économistes lauréats du prix Nobel à l’appui des politiques du projet de loi soutient qu’à long terme, il réduira en fait l’inflation :

Bien que nous ayons tous des points de vue différents sur les particularités des diverses politiques économiques, nous pensons que les éléments clés de ce programme plus large sont essentiels, y compris les réformes fiscales qui rendent notre régime fiscal plus équitable et qui permettent à notre système de lever les fonds supplémentaires nécessaires pour faciliter les investissements publics et atteindre nos objectifs collectifs. Parce que ce programme investit dans la capacité économique à long terme et améliorera la capacité d’un plus grand nombre d’Américains à participer de manière productive à l’économie, il atténuera les pressions inflationnistes à long terme.

Lors d’un événement du Wall Street Journal en décembre, quand Les chiffres de l’indice des prix à la consommation de novembre ont montré que l’inflation a augmenté de 6,8% au cours de l’année écoulée, l’augmentation la plus rapide et le taux le plus élevé en près de 40 ans, a affirmé Manchin que les nouvelles données ont prouvé que les arguments des économistes étaient faux, bien qu’ils fassent référence à des tendances à plus long terme. « Nous avions des gens à l’époque qui disaient que l’inflation serait transitoire », a déclaré Manchin. « Nous avons eu 17 lauréats du prix Nobel qui ont dit que cela ne poserait aucun problème. Eh bien, 17 lauréats du prix Nobel se sont trompés.

Il reste possible que Manchin soutienne un programme de dépenses sociales différent, bien qu’il ne soit pas clair à quoi cela pourrait ressembler.

L’agenda national de Biden a subi un sérieux revers

N’importe quel sénateur a le pouvoir de faire dérailler Reconstruire en mieux parce que les démocrates ont la majorité la plus étroite possible au Congrès et espérait faire adopter le projet de loi par le processus de réconciliation budgétaire. Cela permet à la législation d’être adoptée à la majorité simple dans les deux chambres du Congrès tant que ses dispositions sont liées à des questions budgétaires, contournant ainsi l’obstruction systématique au Sénat.

En tant que membre le plus conservateur de la mince majorité des démocrates au Sénat, Manchin a utilisé ce fait pour exercer une influence démesurée sur le projet de loi dès le départ, à la fois ses coûts et son contenu. En grande partie en raison des priorités de Manchin, ce qui a commencé comme un projet de loi de 3,5 billions de dollars est tombé à environ 1,85 billion de dollars au moment où il a été adopté à la Chambre, et faisait face à de nouvelles coupes au Sénat.

La semaine dernière, Manchin a annulé les espoirs des démocrates que le projet de loi puisse être adopté par le Sénat avant les vacances de la chambre, encore une fois, en raison de problèmes de coût et de portée. Cela a forcé Le Congrès clôturera sa session de 2021 tôt samedi matin après une série de confirmations des ambassadeurs et judiciaires.

La Maison Blanche avait essayé pendant des mois, et en particulier au cours de la semaine dernière, d’amener Manchin à adhérer à la législation. Les démocrates du Congrès considèrent la volte-face de Manchin comme une trahison, étant donné qu’ils ont adopté le projet de loi sur les infrastructures de Biden, étant entendu que la Maison Blanche et le Sénat rendraient la pareille et adopteraient le BBB.

« Vous vous souviendrez peut-être que l’accord depuis le début était qu’il y avait un paquet : une partie serait l’infrastructure bipartite, mais l’autre partie serait toutes ces choses qui sont maintenant dans Build Back Better », la sénatrice Elizabeth Warren (D -MA) a déclaré dimanche.

Dans une déclaration cinglante dimanche, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que Manchin avait renié ses promesses précédentes avec la Maison Blanche de soutenir le projet de loi et de poursuivre les négociations.

« Si ses commentaires sur FOX et sa déclaration écrite indiquent la fin de cet effort, ils représentent un revirement soudain et inexplicable de sa position et une violation de ses engagements envers le président et les collègues du sénateur à la Chambre et au Sénat », a écrit Psaki.

Les implications de la disparition potentielle du projet de loi sont énormes.

Il contenait une mesure prolongeant le crédit d’impôt pour enfants élargi adopté par les démocrates en réponse à la pandémie. Ce crédit a envoyé des paiements mensuels à presque tous les parents américains, et réduit considérablement la pauvreté des enfants au cours de sa première année d’existence, mais son dernier paiement a été versé mercredi et le programme va maintenant expirer. S’il est prolongé par le Build Back Better Act, il pourrait réduire la pauvreté de 40 % à l’avenir, selon le Center on Budget and Policy Priorities. De plus, comme l’a souligné dimanche Rebecca Leber de Vox, la fin de BBB pourrait être la fin d’une chance unique de lutter contre le changement climatique.

Alors que Manchin avait précédemment exprimé le désir de conclure un accord avec Biden et les démocrates progressistes sur le projet de loi, il est également été clair qu’il veut limiter toute nouvelle dépense. Il a envoyé une proposition aux démocrates du Sénat en juillet, déclarant qu’il souhaitait maintenir les coûts du projet de loi de réconciliation à 1 500 milliards de dollars, a rapporté Politico à l’époque.

Cette proposition comprenait un plan fiscal pour aider à couvrir le coût de la facture, tout revenu supplémentaire étant destiné à réduire le déficit, l’une des préoccupations persistantes de Manchin. À l’époque, il avait également demandé à la Réserve fédérale de commencer son plan de réduction de l’inflation, ce qu’elle s’est désormais engagée à faire.

« Mes collègues démocrates à Washington sont déterminés à remodeler radicalement notre société d’une manière qui rend notre pays encore plus vulnérable aux menaces auxquelles nous sommes confrontés », a déclaré Manchin dans un communiqué. « Je ne peux pas prendre ce risque avec une dette énorme de plus de 29 000 milliards de dollars et des taxes sur l’inflation qui sont réelles et préjudiciables à chaque Américain qui travaille dur aux pompes à essence, aux épiceries et aux factures de services publics sans fin en vue. »

Le sénateur Bernie Sanders (I-VT) a réagi aux nouvelles sur l’état de l’Union de CNN dimanche, déclarant à l’animateur Jake Tapper: « Eh bien, je pense qu’il va avoir beaucoup d’explications à donner aux habitants de Virginie-Occidentale », réprimandant Manchin. pour avoir refusé d’adopter une législation qui réduirait les coûts des médicaments sur ordonnance, étendrait Medicaid et fournirait des fonds pour l’augmentation des soins de santé à domicile.

Le sénateur Bernie Sanders (I-VT) répond au sénateur Joe Manchin (D-WV) qui s’est prononcé contre le plan Build Back Better du président Biden : « Eh bien, je pense qu’il va avoir beaucoup d’explications à donner aux habitants de Virginie-Occidentale. » pic.twitter.com/448VFowzPC – Le recomptage (@therecount) 19 décembre 2021

Un certain nombre de législateurs, dont Sanders et le représentant Adriano Espaillat (D-NY), ont déclaré dimanche que le projet de loi devrait être soumis au vote en janvier malgré la déclaration de Manchin dimanche, le mettant essentiellement au défi de voter contre un projet de loi qui est une priorité démocrate et présidentielle. .

« Si le sénateur Joe Manchin veut voter contre le Build Back Better Act, il devrait avoir la possibilité de le faire avec un vote au sol dès le retour du Sénat », a écrit Sanders dans un communiqué dimanche, ajoutant qu’il trouvait cela « amusant ». ” que Manchin approuverait la National Defense Authorization Act à près de 780 milliards de dollars de dépenses militaires tout en évitant les programmes sociaux du BBB.

De nombreux progressistes à la Chambre ont fait écho à cette déclaration, tout en critiquant vivement Manchin; La représentante Ilhan Omar (D-MN) a qualifié l’affirmation de Manchin selon laquelle il avait « fait tout ce qu’il pouvait » pour concilier ses priorités avec celles du BBB « des conneries » dans un tweet dimanche, tandis que ses collègues du Congressional Progressive Caucus ont également publié une déclaration critique. , qualifiant Manchin’s Fox de trahison. « Il vante régulièrement qu’il est un homme de parole, mais il ne peut plus le dire », a déclaré le PCC. « Virginiens de l’Ouest et le pays, voyez clairement qui il est. »

Nouvelle déclaration du PCC : « Le sénateur Manchin a trahi son engagement non seulement envers le président et les démocrates du Congrès, mais surtout envers le peuple américain » pic.twitter.com/U22KamW7bb – Hanna Trudo (@HCTrudo) 19 décembre 2021

Les républicains, pour leur part, ont salué la décision de Manchin de détourner le projet de loi, qui a été universellement opposé par le GOP depuis le début.

« La méga facture de dépenses du président Biden est morte et Joe Manchin a mis le clou dans le cercueil », a déclaré le sénateur du Nebraska Ben Sasse dans un communiqué. « Cela devrait être une vérification de la réalité pour les progressistes aux yeux fous qu’ils ne sont pas le courant dominant : avec un pays divisé, un Sénat à 50-50 et une inflation galopante, le peuple américain ne veut pas bouleverser ce pays avec une législation ouvertement partisane. . «

Bien que la déclaration de Manchin semble assez définitive et ait été interprétée de cette façon dans certains cas, il n’est pas clair si c’est réellement la fin du programme de politique intérieure de Biden.

Comme Andrew Prokop de Vox l’a expliqué dimanche, il est possible que Manchin soit « complètement enraciné contre toute forme de Build Back Better ». Cependant, son apparition à Sunday Fox News pourrait également être une tactique de négociation – une stratégie que Manchin a utilisée auparavant pour extraire des changements « For the People Act » des démocrates.

Dans sa déclaration de dimanche, Manchin n’a pas complètement fermé la porte aux futures négociations, et on ne sait finalement pas ce qui va suivre pour Build Back Better.

« Je continuerai à travailler avec mes collègues des deux côtés de l’allée pour répondre aux besoins de tous les Américains et le faire d’une manière qui ne met pas en danger l’indépendance, la sécurité et le mode de vie de notre nation », a déclaré Manchin.