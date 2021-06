Manchin dit qu’il votera contre le projet de loi “partisans” sur les élections démocrates .

in

Un sénateur démocrate clé a déclaré qu’il ne voterait pas pour la plus grande refonte de la loi électorale américaine depuis au moins une génération, défiant son parti et la Maison Blanche et garantissant pratiquement l’échec de la législation après une approbation proche de la ligne de parti à la Chambre.

« Un vote et une réforme électorale menés de manière partisane garantiront pratiquement que les divisions partisanes continuent de s’approfondir », a déclaré le sénateur. Joe Manchin de Virginie-Occidentale a écrit dans un journal de l’État d’origine, le Charleston Gazette-Mail.

Il a déclaré que le fait de ne pas réunir les deux parties sur la législation électorale “risquerait de diviser et de détruire davantage la république que nous avons juré de protéger et de défendre en tant qu’élus”.

Le sénateur Joe Manchin, DW.Va., est entouré de journalistes alors que les sénateurs se précipitent vers la chambre pour voter avant l’approche du congé du Memorial Day, au Capitole à Washington, le mercredi 26 mai 2021. (AP Photo/J. Scott Pomme blanche)

Le projet de loi restreindrait le gerrymandering partisan des districts du Congrès, éliminerait les obstacles au vote et apporterait de la transparence à un système de financement de campagne obscur qui permet aux donateurs de financer anonymement des causes politiques. Parmi des dizaines d’autres dispositions, elle obligerait les États à offrir 15 jours de vote anticipé et à autoriser le vote par correspondance sans excuse.

Chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré à ses collègues qu’il soumettrait la mesure électorale à un vote la semaine du 21 juin, testant en fait la position des sénateurs. Mais sans le soutien de Manchin, il est peu probable que le projet de loi recueille même la majorité. Les républicains sont unis contre elle.

Manchin a déclaré que les législateurs devraient plutôt concentrer leurs énergies sur la revitalisation de la loi historique sur les droits de vote, qui a été affaiblie par une décision de la Cour suprême en 2013. Le sénateur républicain. Lisa Murkowski de l’Alaska s’est joint à lui pour réclamer cette approche.

Le président Joe Biden s’exprime alors qu’il commémore le 100e anniversaire du massacre de la course de Tulsa, au Greenwood Cultural Center, le mardi 1er juin 2021, à Tulsa, Oklahoma (AP Photo/Evan Vucci)

L’opposition de Manchin au projet de loi plus large sur les élections n’est que le dernier défi auquel sont confrontés les démocrates alors qu’ils entrent dans la période de travail d’été sous une pression croissante pour tenir leurs promesses envers les électeurs. Manchin a réitéré qu’il ne voterait pas pour “affaiblir ou éliminer l’obstruction”, une voie que de nombreux démocrates considèrent comme la seule voie réaliste à suivre. La règle de l’obstruction systématique nécessite 60 voix pour adopter la plupart des projets de loi, et au Sénat d’aujourd’hui, qui est divisé à 50-50, cela signifie que bon nombre des plus grandes priorités des démocrates, des droits de vote au contrôle des armes à feu, sont mortes à leur arrivée.

Manchin et Sen. Kyrsten Sinema, D-Arizona, ont frustré leur parti par leur défense de l’obstruction systématique. Mais ils ne sont pas seuls, avec jusqu’à 10 sénateurs démocrates également réticents à changer les règles.

Président Joe Biden la semaine dernière, le 100e anniversaire du massacre racial de Tulsa a été utilisé pour plaider en faveur d’une législation protégeant le droit de vote, qui intervient alors que les administrations dirigées par les républicains au Texas et dans d’autres États adoptent de nouvelles restrictions rendant plus difficile le vote. Biden a également semblé appeler Manchin et Sinema pour avoir bloqué l’action sur les mesures de vote, bien qu’il n’ait pas dit qu’il voulait mettre fin à l’obstruction systématique.

Biden a déclaré que le droit de vote était “précieux” et devait être protégé, et a promis que juin serait un “mois d’action” à Capitol Hill. “Nous n’abandonnons pas”, a déclaré Biden. “Je vais me battre comme un diable avec tous les outils à ma disposition pour son passage.”

Chef républicain du Sénat Mitch McConnell du Kentucky a promis de bloquer le projet de loi sur les élections, qu’il qualifie d’outrage excessif du gouvernement dans les systèmes électoraux des États. Il a dit qu’aucun sénateur du GOP ne le soutenait.

Le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky., quitte un déjeuner du GOP sans parler aux journalistes alors que les sénateurs se précipitent vers la chambre pour voter avant l’approche du congé du Memorial Day, au Capitole à Washington, le mercredi 26 mai 2021. Photo/J. Scott Applewhite)

“Je crois qu’une législation sur le vote partisan détruira les liens déjà affaiblis de notre démocratie, et pour cette raison, je voterai contre la loi For the People”, a écrit Manchin. “De plus, je ne voterai pas pour affaiblir ou éliminer l’obstruction systématique.”

En mars, les démocrates de la Chambre ont adopté le projet de loi par un vote proche de la ligne du parti 220-210. La législation restreindrait le gerrymandering partisan des circonscriptions du Congrès, éliminerait les obstacles au vote et apporterait de la transparence à un système de financement de campagne qui permet aux riches donateurs de financer anonymement des causes politiques.

La mesure est une priorité pour les démocrates depuis qu’ils ont remporté leur majorité à la Chambre en 2018. Mais elle a pris une urgence supplémentaire à la suite du président. Donald Trumples fausses affirmations de concernant les élections de 2020, qui ont provoqué l’émeute du 6 janvier au Capitole.

