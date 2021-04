Manchin élève le grand mensonge de Trump dans la défense de l’obstruction systématique. Clyburn aimerait un mot. ⋆ 10z viral

– depuis Daily Kos

La tentative du sénateur Joe Manchin de défendre son intention d’entraver l’agenda du président Joe Biden a fini par révéler sa paresse intellectuelle. Tout en défendant l’obstruction systématique avec des platitudes et un non-conformisme forcé, Manchin a montré qu’il n’avait pas vraiment pris la peine d’apprendre l’histoire de l’obstruction systématique ou le fonctionnement de la procédure du Sénat, et qu’il n’avait prêté aucune attention à ce que ses collègues républicains faisaient et disant pendant tout le temps qu’il était dans le corps.

Nous voyons maintenant un côté plus sombre de l’obstination de Manchin, un côté dont nous n’avons vu que des aperçus auparavant. Il a rejeté l’idée qu’il voulait inclure les républicains dans la législation sur le droit de vote «pour restaurer la foi et la confiance dans notre démocratie». Cela contournait le gros mensonge, affirmant que la méfiance républicaine à l’égard d’une élection qui n’a pas abouti à la remise en fonction de Trump est valable. Son éditorial défendant sa position l’a déplacé plus à droite, lorsqu’il a parlé non pas de droits de vote, mais de «réformes du vote», suggérant qu’il se préoccupe plus de savoir qui vote que de s’assurer que chaque électeur éligible a un accès libre et équitable aux urnes.

«Notre objectif ultime devrait être de restaurer la confiance bipartite dans notre processus de vote en assurant à tous les Américains que leurs votes seront comptés, sécurisés et protégés», a-t-il écrit dans cet éditorial. Et cela, dit-il, est la leçon du 6 janvier. Spoiler: la leçon n’était pas que Trump et ses partisans républicains au Congrès feraient n’importe quoi pour le maintenir au pouvoir. C’est que nous devons nous assurer que les républicains font à nouveau confiance aux élections.

«Le 6 janvier m’a changé. Je n’ai jamais pensé de ma vie, je n’ai jamais lu dans les livres d’histoire où notre forme de gouvernement avait été attaquée, à notre siège de gouvernement, qui est Washington, DC, à notre Capitole, par notre propre peuple », a déclaré Manchin à CNN. «Alors, quelque chose m’a dit: ‘Attendez une minute. Pause. Appuyez sur le bouton pause. ‘ Quelque-chose ne va pas. Vous ne pouvez pas laisser autant de gens se séparer là où ils veulent se faire la guerre. »

Le mois dernier, Manchin a déclaré au HuffPost: «La seule chose dont je voudrais avertir quiconque et tout le monde est que nous avons eu une insurrection le 6 janvier, à cause du vote, n’est-ce pas? Et le manque de confiance dans le vote? »

Manquer de. De. Confiance. Dans. Vote. Ce ne sont pas toutes les barrières et tous les obstacles qui s’opposent aux électeurs qui pourraient être des personnes de couleur et des gens plus susceptibles de voter pour les démocrates. «Nous ne devons pas du tout tenter de faire quoi que ce soit qui créerait plus de méfiance et de division.» En d’autres termes, toute «réforme» du vote qu’il soutiendra doit rendre les républicains heureux.

Le représentant Jim Clyburn, qui s’inquiète à juste titre de Manchin et de son ego depuis des semaines maintenant, avait quelques choses à dire à Manchin sur les autres leçons qui pourraient être prises à partir du 6 janvier.

“Il a dit […] que le 6 janvier l’a changé », a déclaré Clyburn vendredi sur CNN. «Eh bien, cela m’a changé aussi. Je veux lui rappeler ce que certains de ces insurgés disaient à ces officiers de justice afro-américains qui étaient là-bas. Un homme a raconté combien de fois il a été appelé le N-mot. Je veux savoir, comment cet homme fait-il des compromis dans une telle situation? Comment me ferait-il un compromis dans une telle situation? »

Personne n’a encore qualifié Joe Manchin de raciste, malgré toutes les preuves qu’il nous fournit pour arriver à cette conclusion. Clyburn s’en rapproche assez, à juste titre. Il y a une raison pour laquelle le président Barack Obama, et beaucoup après lui, appellent l’obstruction systématique une «relique de Jim Crow».

