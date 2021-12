Manchin enfonce davantage ses talons dans la boue ; dit non à BBB

Le sénateur Manchin a l’occasion d’être un héros du peuple et du parti démocrate. Il peut repeindre et sceller son héritage pour toute la postérité. C’est une étape facile. Il suffit de voter pour ce que veulent la nation et ses électeurs. Pourtant, il préfère jouer au méchant, il semble se complaire dans le sabotage de l’agenda démocrate. Les enjeux sont si élevés pour l’avenir de la nation et pourtant il tripote.

Sur Fox News dimanche avec l’hôte invité Bret Baier, Manchin a carrément annoncé qu’il ne permettrait pas au programme Build Back Better du président Joe Biden d’aller de l’avant.

X

RUPTURE: Le sénateur démocrate Joe Manchin dit qu’il ne peut pas voter pour un projet de loi de 2 000 milliards de dollars sur le filet de sécurité sociale, portant un coup potentiellement fatal à la législation de signature du président Joe Biden. https://t.co/MvhX9TKgzE – The Associated Press (@AP) 19 décembre 2021

Ouais, il a fait l’annonce sur Fox –

Quelques extraits de l’interview —

J’ai toujours dit que si je ne pouvais pas rentrer chez moi et l’expliquer aux habitants de Virginie-Occidentale, je ne pouvais pas voter pour. Je ne peux pas voter pour continuer avec ce projet de loi. Je ne peux pas. J’ai essayé tout ce qui était humainement possible. Je ne peux pas y arriver. C’est un non sur ce projet de loi. J’ai essayé tout ce que je sais faire. Inflation, Omicron, bla bla bla…

De quoi parle-t-il exactement de ce qu’il a essayé?

Quelques lignes plus ahurissantes (de sa déclaration complète sur www.scribd.com/…) –

Mes collègues démocrates à Washington sont déterminés à remodeler radicalement notre société d’une manière qui rend notre pays encore plus vulnérable aux menaces auxquelles nous sommes confrontés.. Je ne peux pas prendre ce risque avec une dette énorme de plus de 29 000 milliards de dollars et des impôts sur l’inflation qui sont réels et préjudiciables à tous les Américains qui travaillent dur aux pompes à essence, aux épiceries et aux factures de services publics sans fin en vue. Si le projet de loi est promulgué, il « mettra en péril la fiabilité de notre réseau électrique et augmentera notre dépendance vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement étrangères ».

McConnell ou un groupe de réflexion de droite a-t-il dicté ces déclarations ?

Bernie Sanders est livide, comme il se doit.

X

Bernie Sanders sur Manchin disant qu’il est un non sur BBB: «Nous avons eu affaire à M. Manchin mois après mois après mois. Mais s’il n’a pas le courage de faire ce qu’il faut pour les familles de travailleurs de Virginie-Occidentale et d’Amérique, qu’il vote non devant le monde entier » pic.twitter.com/LrHlbdXRBG – Aaron Rupar (@atrupar) 19 décembre 2021

Les réactions vont de la colère au désespoir.

X

Si Manchin est non à la fois sur BBB et sur le vote, Biden est terminé. La démocratie ne tient qu’à un fil. Difficile de penser à quelqu’un de plus destructeur – Jennifer Rubin ‘pro-vote’ (@JRubinBlogger) 19 décembre 2021

Séparer BBB de la facture d’infrastructure était-il une erreur ? Ou est-ce qu’un demi-pain vaut mieux que rien ?

X

Soyons clairs : l’excuse de Manchin est une connerie. Les habitants de Virginie-Occidentale bénéficieraient directement des services de garde d’enfants, de l’expansion avant l’assurance-maladie et des soins de longue durée, tout comme les Minnesotans. C’est exactement ce que nous avions prévenu qu’il se produirait si nous dissociions Build Back Better de l’infrastructure. https://t.co/dhzcSk0qUV – Ilhan Omar (@IlhanMN) 19 décembre 2021

Les points de discussion de Manchin ne tiennent pas la route –

X

Joe Manchin attribue l’inflation à son incapacité à voter pour le Build Back Better Act. Pourtant, BBB réduira les coûts de tout, des soins de santé à la garde d’enfants, ce qui, selon 17 économistes lauréats du prix Nobel, atténuera les pressions inflationnistes à long terme. Manchin ment. – MeidasTouch.com (@MeidasTouch) 19 décembre 2021

La Maison Blanche repousse –

Les commentaires du sénateur Manchin ce matin sur FOX sont en contradiction avec ses discussions cette semaine avec le président, avec le personnel de la Maison Blanche et avec ses propres déclarations publiques. Il y a quelques semaines, le sénateur Manchin s’est engagé auprès du président, à son domicile de Wilmington, à soutenir le cadre Reconstruire en mieux que le président a ensuite annoncé. Le sénateur Manchin s’est engagé à plusieurs reprises à négocier la finalisation de ce cadre «de bonne foi». Mardi de cette semaine, le sénateur Manchin est venu à la Maison Blanche et a soumis – au président, en personne, directement – un plan écrit pour un projet de loi Build Back Better qui était de la même taille et de la même portée que le cadre du président, et couvrait de nombreux les mêmes priorités. Même si ce cadre manquait de priorités clés, nous pensions qu’il pourrait conduire à un compromis acceptable pour tous. Le sénateur Manchin a promis de poursuivre les conversations dans les jours à venir et de travailler avec nous pour parvenir à ce terrain d’entente. Si ses commentaires sur FOX et sa déclaration écrite indiquent la fin de cet effort, ils représentent un revirement soudain et inexplicable de sa position et une violation de ses engagements envers le président et les collègues du sénateur à la Chambre et au Sénat. …

Quel est le problème avec Joe Manchin ? Que veut-il? Est-ce que Manchin négocie quelque chose, essaie d’extraire des cadeaux de Biden pour ses amis, est-ce un jeu de pouvoir, est-ce une animosité personnelle envers Biden, est-il juste une marionnette de ses donateurs et facilitateurs, se retournera-t-il en temps voulu ou est-ce est-il vraiment républicain dans l’âme ?

Quel genre de pression fera plier Manchin ? Comment pouvons-nous sauver quelque chose de ce gâchis?

Que penses tu qu’il va advenir par la suite?

Aussi, s’il vous plaît repousser les gens moroses ici qui voudront blâmer et jeter sur Biden, Schumer, Pelosi et Obama, et s’attaquer les uns les autres et le parti démocrate; certains proposeront même de quitter le parti démocrate ; certains sont des gens bien intentionnés mais craintifs, mais certains sont des trolls, qui traquent régulièrement ce site. Suggérons des idées constructives, élaborons des stratégies pour le bien du peuple américain, n’abandonnons pas, écoutons les paroles de sagesse de Joyce Alene –

X

Les électeurs intelligents comprendront que la réponse à cela n’est pas de rejeter le Parti démocrate aux urnes, mais d’élire plus de démocrates afin que Manchin ne soit plus pertinent. https://t.co/P7RJhrVuQN – Joyce Alene (@JoyceWhiteVance) 19 décembre 2021

Souvenons-nous et continuons de rappeler à tout le monde que les vrais méchants ici sont les républicains, qui non seulement sont contre tout ce qui profite au peuple, mais sont prêts à dissoudre notre démocratie dans une oligarchie à la poigne de fer à la Poutine.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.