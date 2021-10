Manchin et Sanders s’opposent aux plans de dépenses des démocrates

Le sénateur démocrate de Virginie-Occidentale Joe Manchin et le président du comité sénatorial du budget, Bernie Sanders, se disputent le contenu du projet de loi de réconciliation budgétaire des démocrates qui pourrait coûter jusqu’à 3 500 milliards de dollars.

Les différences politiques flagrantes entre les deux sénateurs ont éclaté en pleine lumière à la suite d’un éditorial de Sanders dans un journal de Virginie-Occidentale sur le projet de loi sur la réconciliation.

« Le Congrès doit procéder avec prudence sur toute dépense supplémentaire, et je ne voterai pas pour une expansion imprudente des programmes gouvernementaux », a déclaré Manchin. « Aucun éditorial d’un socialiste indépendant autoproclamé ne changera cela. »

Dans l’éditorial, Sanders a souligné que les démocrates avaient besoin de 50 voix au Sénat à 50-50 pour faire avancer le projet de loi sur la réconciliation au-delà de la ligne d’arrivée. Il a noté que Manchin et le sénateur de l’Arizona Kyrsten Sinema ne sont pas d’accord avec la version actuelle de la proposition.

« Je pense que le moment est enfin venu pour le Congrès de défendre les familles de travailleurs et d’avoir le courage de s’attaquer aux intérêts des gros sous et aux riches contributeurs de la campagne qui ont tant de pouvoir sur la vie économique et politique de notre pays », a-t-il ajouté. Sanders a écrit.

« C’est un moment charnière dans l’histoire américaine moderne », a-t-il écrit. «Nous avons maintenant une opportunité historique de soutenir les familles de travailleurs de Virginie-Occidentale, du Vermont et de l’ensemble du pays et de créer une politique qui fonctionne pour tous, pas seulement pour quelques-uns.»

Réagissant à l’éditorial du Charleston Globe and Mail de Virginie-Occidentale, Manchin a qualifié Sanders de «hors de l’État» qui dit à la Virginie-Occidentale ce qu’elle doit soutenir.

« Ce n’est pas la première fois qu’un étranger essaie de dire aux Virginie-Occidentaux ce qui est le mieux pour eux malgré l’absence de relation avec notre État », a déclaré Manchin dans un communiqué vendredi.

Manchin aurait informé la Maison Blanche qu’il souhaitait une exigence de travail liée au crédit d’impôt pour enfants dans le projet de loi de réconciliation ainsi qu’un plafond de revenu de 60 000 $ par ménage. Ces propositions suscitent les critiques de progressistes tels que le représentant de New York Mondaire Jones.

Cette année, les démocrates ont élargi le crédit d’impôt pour enfants dans l’American Rescue Plan Act de 1,9 billion de dollars, un projet de loi de relance en cas de pandémie. Pour la première fois, les parents sans revenu à déclarer peuvent être admissibles à un crédit pouvant aller jusqu’à 3 600 $ par enfant selon la tranche d’âge de l’enfant. L’IRS envoie également pour la première fois des paiements anticipés automatiques du crédit d’impôt pour enfants. Biden, le vice-président Kamala Harris et les dirigeants démocrates cherchent à rendre l’expansion du crédit permanente.

Le sénateur de Virginie-Occidentale s’est également opposé à la pression des démocrates pour éliminer l’amendement Hyde dans le projet de loi de réconciliation. L’amendement Hyde interdit le financement fédéral des services d’avortement.

Dans le passé, Manchin a critiqué la création d’un programme fédéral financé par les contribuables pour offrir un collège communautaire sans frais de scolarité. Les dirigeants démocrates du Congrès ont proposé d’inclure un collège communautaire sans frais de scolarité dans la législation en plus du soutien à la garde d’enfants ainsi qu’à la pré-maternelle universelle.

Manchin a récemment déclaré que Biden et les priorités de dépenses des démocrates pourraient conduire à une « mentalité de droit » aux États-Unis

« Avec tout mon respect, le sénateur Sanders et moi partageons des convictions politiques et politiques très différentes », a déclaré Manchin en septembre. « Comme lui et moi en avons discuté, le sénateur Sanders pense que l’Amérique devrait s’acheminer vers une société de droits alors que je pense que nous devrions avoir une société compatissante et gratifiante. »

Biden a reconnu que le projet de loi sur la réconciliation devrait coûter jusqu’à 1 000 milliards de dollars de moins pour obtenir le soutien des 50 démocrates du Sénat divisé. Biden, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi n’ont pas dit quelles initiatives proposées ils seraient prêts à retirer de la législation pour réduire les coûts.

Manchin a déclaré que le Congrès devrait suspendre le projet de loi sur la réconciliation, citant la hausse de l’inflation et les retards de la chaîne d’approvisionnement nuisant à plusieurs industries.