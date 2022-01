Manchin et Sinema disent aux démocrates où ils peuvent s’en tenir

Le sénateur Joe Manchin (DW.Va) ne soutiendra pas le plan de dépenses de Biden et lui et le sénateur Kyrsten Sinema (D-AZ) ne jouent pas le jeu pour supprimer l’obstruction systématique. Les deux blocages mettront probablement fin au plan partisan des démocrates d’adopter deux points à l’ordre du jour avant les élections de mi-mandat de 2022.

Manchin a signalé à plusieurs reprises qu’il ne peut pas et ne soutiendra pas le programme de dépenses extrémiste du président Biden sous sa forme actuelle. Maintenant, il dit qu’il est contre tout ce qui est à distance comme Build Back Better, le For the People Act, et que la suppression de l’obstruction du Sénat est un « gros effort ».

Le sénateur de Virginie-Occidentale a affirmé que « le droit fondamental de vote est lui-même devenu ouvertement politisé » et que certains démocrates ont « tenté de diaboliser l’obstruction systématique et ignorent commodément à quel point il a été essentiel pour protéger les droits des démocrates dans le passé ».

Sans Manchin, Build Back Better est mort, et sans la suppression de l’obstruction systématique, le For the People Act (FPA) mal nommé subira le même sort.

«Je crois qu’une législation sur le vote partisan détruira les liens déjà affaiblis de notre démocratie, et pour cette raison, je voterai contre la loi For the People. De plus, je ne voterai pas pour affaiblir ou éliminer l’obstruction systématique », a écrit Manchin, un démocrate modéré de Virginie-Occidentale, dans un éditorial publié dans la Charleston Gazette.

La réponse sans engagement de Machin sur l’obstruction systématique renforce la promesse du sénateur Kyrsten Sinema (D-AZ) de voter contre toute tentative de suppression de la règle, ce qui signifie que la FPA aurait besoin de 60 voix pour terminer le débat et passer au vote final. Même avec quelques transfuges du GOP, il n’y a pas assez de votes pour y arriver.

Un porte-parole de Sinema a déclaré que le sénateur « continue de soutenir le seuil de 60 voix du Sénat, afin de protéger le pays des renversements radicaux répétés de la politique fédérale qui cimenteraient l’incertitude, aggraveraient les divisions et éroderaient davantage la confiance des Américains dans notre gouvernement ».

Sinema soutient le FPA, mais pas les mesures extrêmes que le sénateur Chuck Schumer et d’autres membres du parti veulent utiliser pour le faire adopter.

Avec Manchin et Sinema dans l’opposition et tous les républicains du Sénat contre, Schumer et Biden n’ont que 48 sénateurs prêts à voter pour le piratage partisan.

correction : une version précédente de cet article faisait référence à tort au projet de loi sur le vote des démocrates sous le nom de loi sur les droits de vote, elle a été corrigée.

Le contenu créé par Conservative Daily News et certains contenus syndiqués via CDN sont disponibles pour une nouvelle publication sans frais sous la licence Creative Commons. Visitez notre page de syndication pour les détails et les exigences.

Soutenez Conservative Daily News avec un petit don via Paypal ou carte de crédit qui servira à soutenir les nouvelles et les commentaires que vous appréciez.