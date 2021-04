Manchin fonde son opposition au plan d’infrastructure sur le mensonge républicain sur les réductions de l’impôt sur les sociétés et l’emploi ⋆ .

– depuis Daily Kos

Les républicains du Sénat, avec l’aide du démocrate Joe Manchin, font de leur mieux pour insister sur le fait que cela détruirait l’économie d’abroger l’arnaque fiscale Trump de 2017, et que les dépenses actuelles pour empêcher que tous les systèmes de toute la nation ne s’effondrent. au sol dans la prochaine décennie est dangereusement radical et coûteux. Sur les deux fronts, ils sont pleins de merde. Et les gens qui sont bien meilleurs que moi dans ce domaine économique le disent.

Mandchin, le roi autoproclamé du Sénat, a proclamé beaucoup de choses sur la façon dont le Sénat devrait fonctionner ces derniers temps, dont la plupart sont mal informés et tout cela est illusoire. Comme l’affirmation selon laquelle il y a 10 républicains qui aimeraient passer les priorités du président Joe Biden si le président Joe Biden était juste un peu plus gentil avec eux. Et laissez-les conserver toutes leurs réductions d’impôt.

Ou peut-être que Manchin projette, parce que Manchin veut maintenir cette réduction d’impôt. Sa proclamation au début de la première semaine de l’infrastructure de Biden était que l’augmentation du taux d’imposition des sociétés de 21% à 28% ne fonctionnera tout simplement pas pour lui, mais 25% pourraient, et «Si je ne vote pas pour y aller, ça ne va nulle part. Non pas qu’il savoure ce moment au soleil ou quoi que ce soit.

Fait remarquable, Manchin n’entre pas dans les détails sur les raisons pour lesquelles il s’oppose à cette hausse des impôts. Cela le rend légèrement meilleur que les républicains qui, comme l’écrit Greg Sargent, escroquent à nouveau leurs électeurs. Ils plongent profondément dans leur sac de vieux mensonges et en sortent les vieux «créateurs d’emplois pour les petites entreprises». Augmenter le taux d’imposition des sociétés et rendre plus difficile pour les multinationales la mise en place de boucliers fiscaux à l’étranger nuira à ces «créateurs d’emplois pour les petites entreprises», a déclaré à deux reprises le sénateur républicain Roger Wicker du Mississippi dimanche cette semaine.

Wicker a déclaré que le plan était «un programme de dépenses de bien-être social massif combiné à une augmentation massive des impôts sur les créateurs d’emplois dans les petites entreprises». Il a poursuivi: «Je ne peux pas penser à une taxe pire à imposer au peuple américain que… à augmenter les impôts sur les créateurs d’emplois dans les petites entreprises, ce que ferait ce projet de loi. Sauf qu’aucune des entreprises assujetties à la hausse de l’impôt sur les sociétés – ou aux limites de délocalisation des comptes d’abris fiscaux – n’est petite.

Steven Rosenthal, chercheur principal au Centre non partisan de politique fiscale, a déclaré à Sargent que «Par définition, augmenter le taux d’imposition des sociétés et créer un impôt minimum plus robuste pour les bénéfices étrangers n’atteindrait pas les petites entreprises.» Il veut dire par là qu’il est peu probable que les petites entreprises régulières, normales en fait, aient une structure d’entreprise qui les rend redevables de l’impôt sur les sociétés. Quant à limiter le montant que les entreprises peuvent protéger par le partage international des bénéfices? «Comment une petite entreprise pourrait-elle réaliser des bénéfices étrangers à l’étranger?» Demanda Rosenthal. C’est une très bonne question.

C’est la ligne dans le sable pour les républicains. Maintenir les taux d’imposition des sociétés à un niveau bas. «Je considère la facture fiscale de 2017 comme l’une de mes réalisations marquantes dans toute ma carrière», Wicker ne s’est pas rentabilisé comme promis, il n’a pas non plus créé d’emplois. «Au lieu de cela, les entreprises consacrent une grande partie de l’argent aux rachats d’actions plutôt qu’aux investissements», a rapporté PBS News en 2019. «Les rachats ont atteint un record de 1 billion de dollars en 2018, soit une augmentation de près de 50% par rapport à l’année précédente.»

Dans une chronique bancale du New York Times, Paul Krugman parle de l’abrogation de ce «flop» d’une réduction d’impôt, qui «a échoué […] complètement pour livrer la montée en flèche promise des investissements des entreprises. » Comme pour créer des emplois. Ce qu’il n’a pas fait. Krugman cite une analyse de 2019 du Fonds monétaire international, qui a conclu que ces réductions d’impôts “n’ont eu aucun effet visible du tout sur l’investissement des entreprises, qui n’a pas augmenté plus que ce à quoi vous vous attendiez compte tenu de la croissance de la demande.”

Cette opposition des républicains – et des Mandchins – à faire payer plus d’impôts aux grandes multinationales n’est pas une question d’emplois. Il s’agit de protéger les actionnaires, comme d’habitude. Désormais, ce qui créera des emplois, c’est un plan d’infrastructure ambitieux créant des projets de travaux dans tous les États du pays, comme celui de Biden. Moody’s a estimé que cela se traduirait par environ 2,7 millions de nouveaux emplois directement, et que cela «entraînerait beaucoup plus d’emplois [by] milieu de la décennie »et que le chômage est« significativement plus bas »avec le plan.

C’est ce qui est en jeu ici. De véritables emplois pour reconstruire le pays, par opposition aux emplois mythiques que les entreprises ne créeront pas si elles n’ont pas à payer d’impôts. La ligne républicaine dans le sable est de la connerie. Manchin le renforçant comme son excuse pour s’opposer à ce projet de loi est encore pire.

_______

À propos de l’auteur

Fille bleue depuis toujours dans un état rouge, je suis maintenant rédactrice politique principale pour Daily Kos. Chaque jour, je préfère être à cheval, mais il y a plus de demande pour des écrivains politiques que pour des cow-girls.